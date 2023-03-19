«Интересуюсь военной техникой». В Гродно завершается выставка «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. Выставка, покорившая сердца белорусов. В Гродно завершающий день работы уникальной экспозиции «Беларусь интеллектуальная». По словам организаторов, желающих своими глазами увидеть достижения отечественных специалистов было так много, что пришлось составлять график посещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои разработки демонстрируют как ученые Национальной академии наук, технопарков, так и три ведущих вуза региона. Беспилотные летательные аппараты, электрокары, искусственный интеллект, медицинские ноу-хау и даже космическая техника. Одни разработки еще проходят апробацию, другие уже применяются на практике. Некоторые технологии не имеют аналогов в мире. Всего представлено свыше тысячи экспонатов от более чем 150 участников проекта. Многими белорусскими разработками заинтересовались другие страны.

Денис Сытько, начальник конструкторского бюро Минского тракторостроительного завода:

Это первый белорусский трактор, который предназначен для выполнения всех сельскохозяйственных операций без участия водителя. Это опытный образец, которого мы проводим апробацию, получаем опыт и планируем запустить в производство до 2025 года.

Дарья Бугаец, жительница Гродно:

Я считаю, нужно показывать разработки, это очень полезно, тем более, белорусское общество узнает о новых каких-то достижениях и тем самым эти инновации, они будут внедряться постепенно в жизнь, и я считаю, это очень хорошо.

Николай Байдов, житель Гродно:

Особенно интересуюсь военной техникой. Хочу, чтобы Беларусь наша была в первых рядах!