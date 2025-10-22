В 2025-м на ремонт улично-дорожной сети Минской области направят почти 85 млн рублей

В 2025 году на ремонт улично-дорожной сети в Минской области направят почти 85 миллионов рублей. В том числе почти четверть суммы на дороги в агрогородках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От ямочного ремонта до полной замены асфальтобетонного полотна – масштаб работ большой. В Несвижском районе уже обновили 40 тысяч квадратных метров дорог и пешеходных связей. Внимание уделили центральным улицам и тротуарам в парковых зонах.

Денис Ефимов, заместитель директора Несвижского ЖКХ:

Установлено 12 малых архитектурных форм, также проведен ремонт тротуаров с укладкой тактильной плитки, вся текущая работа. По заявкам граждан осуществляется работа: течи кровельных покрытий, ремонт, то есть стараемся максимально исполнять заявки, поступающие на службу 115.