В 2025-м на ремонт улично-дорожной сети Минской области направят почти 85 млн рублей

В 2025 году на ремонт улично-дорожной сети в Минской области направят почти 85 миллионов рублей. В том числе почти четверть суммы на дороги в агрогородках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2025 году на ремонт улично-дорожной сети в Минской области направят почти 85 миллионов рублей. В том числе почти четверть суммы на дороги в агрогородках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От ямочного ремонта до полной замены асфальтобетонного полотна – масштаб работ большой. В Несвижском районе уже обновили 40 тысяч квадратных метров дорог и пешеходных связей. Внимание уделили центральным улицам и тротуарам в парковых зонах.
Денис Ефимов, заместитель директора Несвижского ЖКХ:
Установлено 12 малых архитектурных форм, также проведен ремонт тротуаров с укладкой тактильной плитки, вся текущая работа. По заявкам граждан осуществляется работа: течи кровельных покрытий, ремонт, то есть стараемся максимально исполнять заявки, поступающие на службу 115.
В Минской области продолжается работа по модернизации и ремонту систем освещения. С начала года заменили более 4 тысяч светильников на светодиодные, что позволило снизить энергопотребление и затраты на обслуживание. Также выполнен ремонт более 5,5 километра электросетей.