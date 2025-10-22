Более 53 км мелиоративных каналов очистили в Борисовском районе

В Борисовском районе акцент делают не только на ремонт дорог, обустройство пешеходных связей, установку малых архитектурных форм и озеленение, но и на очистку мелиоративных каналов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В районе уже освободили более 53 километров земель. Также специалисты занимаются выравниванием валов. А еще уборкой территорий от древесно-кустарниковой растительности. Эти работы позволяют вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. А соответственно, обеспечить рациональное использование земельного фонда.

Дмитрий Венскевич, директор ГП «Борисовмелио»:

Общая площадь осушенных земель по Борисовскому району составляет 26 742 гектара. На нашем предприятии на балансе числятся 11 водоемов. Процесс небыстрый, требует особого внимания. Поэтому налаживаем работу с людьми и организуем работу техники. Ожидаемое выполнение ориентировочно до 15 декабря.

Мелиорация – часть большой государственной программы «Аграрный бизнес», направленной на развитие АПК. В планах на 2025 год вовлечь в сельхозоборот не менее 110 тысяч гектаров земель, около 20 % из которых расположены в Минской области.