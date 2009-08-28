Борисовский БАТЭ вышел в групповой турнир Лиги Европы

Путевку в следующий раунд футболисты завоевали в драматическом противостоянии с болгарским «Литексом».

27 августа в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы в болгарском городе Ловече борисовчане в дополнительное время взяли верх - 4:0 (Сосновский, 86, 99, Родионов, 95, Скавыш, 118). По сумме двух встреч счет стал - 4:1 в пользу БАТЭ.



Напомним, что в первом поединке 20 августа в Борисове белорусы уступили - 0:1 (Сандриньо, 81). Поэтому, когда основное время матча в Ловече завершилось с таким же счетом, но уже в пользу БАТЭ, были назначены два овертайма по 15 минут.



Примечательно, что автором спасительного для борисовской дружины гола на излете второго тайма стал защитник Сергей Сосновский, который, подключившись к розыгрышу углового, ударом головой поразил болгарские ворота. А ведь неделю назад именно Сосновский, в безобидной ситуации потеряв мяч в штрафной площади, стал главным виновником поражения своей команды.



В дополнительное время белорусскому чемпиону хватило 9 минут, чтобы, забив два мяча, предрешить судьбу путевки в групповой раунд Лиги Европы. Причем снова автором одного из голов стал Сергей Сосновский, сполна реабилитировавшийся за досадный борисовский промах недельной давности. А довершил разгром «Литекса» незадолго до финального свистка Максим Скавыш, вынудивший соперника в отчаянном подкате вогнать мяч в собственные ворота.