Более 50 проектов: минчане выбирают граффити для Тучинского сквера

Новости Беларуси. Конкурс объявила администрация Фрунзенского района. Сейчас сама стена выглядит не очень презентабельно, но скоро станет произведением искусства. 36 человек, в том числе и профессиональные художники, уже прислали более 50 проектов. Результат станет известен 15 мая, а распишут стену ко Дню Независимости.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:

Мы обратились к информационным порталам после того, как информация разошлась по учреждениям образования. Мы ожидали, что меньше будет.