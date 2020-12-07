Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой

Новости Беларуси. Акция МЧС «Безопасный Новый год!» 7 декабря начнется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы рождественские и новогодние праздники не омрачились пожарами и чрезвычайными ситуациями, спасатели по традиции будут напоминать школьникам и взрослым о правилах безопасного поведения.

Чтобы привлечь еще больше их внимание, помогут в проведении мероприятия сказочные персонажи: пожарный Дед Мороз и куклы в натуральную величину.

Тематические фотозоны появятся на спортивных объектах и ​​в оздоровительных учреждениях. Планируются профилактические вояжи в детские и социальные учреждения.