Стартует акция МЧС «Безопасный Новый год!» Белорусам напомнят о правилах поведения зимой
Новости Беларуси. Акция МЧС «Безопасный Новый год!» 7 декабря начнется в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы рождественские и новогодние праздники не омрачились пожарами и чрезвычайными ситуациями, спасатели по традиции будут напоминать школьникам и взрослым о правилах безопасного поведения.
Чтобы привлечь еще больше их внимание, помогут в проведении мероприятия сказочные персонажи: пожарный Дед Мороз и куклы в натуральную величину.
Тематические фотозоны появятся на спортивных объектах и в оздоровительных учреждениях. Планируются профилактические вояжи в детские и социальные учреждения.
В преддверии Нового года большие торговые центры, рынки, развлекательные центры встретят посетителей напоминаниями, как безопасно поставить елку, что делать, чтобы не попасть в больницу из-за петард или салютов, почему нельзя играть на льду и как не замерзнуть в сильный мороз.