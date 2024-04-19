Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС

Напряженной остается ситуация на границе с сопредельными европейскими странами. Контрольные службы соседних государств по-прежнему не выполняют нормы по пропуску машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напряженной остается ситуация на границе с сопредельными европейскими странами. Контрольные службы соседних государств по-прежнему не выполняют нормы по пропуску машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На утро этой пятницы, 19 апреля, в очередях перед пунктами пропуска стоят более 3 тысяч легковых и грузовых автомобилей. По данным Госпогранкомитета, самое загруженное литовское направление. В двух действующих переходах на белорусско-литовской границе стоят около 1 300 фур.
Через Латвию выезда в ЕС ожидают 750 грузовиков. На польском направлении тоже наблюдается скопление автомобилей. По данным на эту минуту, там в очереди около полутысячи машин. По всем направлениям также отмечаются очереди из легковых автомобилей.