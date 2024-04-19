Прямой эфир

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС

19 апреля 2024 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Напряженной остается ситуация на границе с сопредельными европейскими странами. Контрольные службы соседних государств по-прежнему не выполняют нормы по пропуску машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС-1

На утро этой пятницы, 19 апреля, в очередях перед пунктами пропуска стоят более 3 тысяч легковых и грузовых автомобилей. По данным Госпогранкомитета, самое загруженное литовское направление. В двух действующих переходах на белорусско-литовской границе стоят около 1 300 фур.

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС-4

Через Латвию выезда в ЕС ожидают 750 грузовиков. На польском направлении тоже наблюдается скопление автомобилей. По данным на эту минуту, там в очереди около полутысячи машин. По всем направлениям также отмечаются очереди из легковых автомобилей.

# Очереди на границе Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»
19 апреля 2024 07:10

Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа
19 апреля 2024 06:50

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси
19 апреля 2024 06:34

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут
18 апреля 2024 20:12

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину
18 апреля 2024 20:07

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?
18 апреля 2024 19:45

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?

Понять, куда двигаться дальше. Почему наступает критический возраст?
18 апреля 2024 19:44

Понять, куда двигаться дальше. Почему наступает критический возраст?

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных
18 апреля 2024 19:44

Беларусь представила более 250 новых туристических продуктов – рассказываем о самых интересных

20 лет работы на сельхозпредприятии! Что волнует делегата ВНС от Молодечненского района?
18 апреля 2024 19:35

20 лет работы на сельхозпредприятии! Что волнует делегата ВНС от Молодечненского района?

Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого
18 апреля 2024 19:23

Гигин: время перестройки было объективно обусловлено – народ ждал этого

Министерством ЖКХ создан оперативный штаб для обеспечения качества воды в Новой Боровой
18 апреля 2024 19:10

Министерством ЖКХ создан оперативный штаб для обеспечения качества воды в Новой Боровой

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы
18 апреля 2024 18:51

Красные белорусские коровы – выяснили, в чём особенность уникальной отечественной породы