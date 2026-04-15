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Более 270 детей из 10 стран отдохнут в белорусском «Зубренке»

15 апреля 2026 17:49
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Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха и оздоровления в «Зубренке» 272 детей из зарубежных стран. В списке – Алжир, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индия, Китай, Кыргызстан, Лаос, Мьянма и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование и получат необходимое санаторно-курортное лечение. Кроме того, они посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах, где познакомятся с традициями и бытом белорусов. 

Приглашение детей из других государств организуется ежегодно, начиная с 2017-го. За это время у нас в гостях побывало более 2,5 тысячи юных гостей.

Мы учимся, играем и отдыхаем – узнали, как китайские школьники проводят время в «Зубрёнке».

# Дети # Александр Лукашенко # Детский лагерь «Зубренок»

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