Более 100 тысяч проб в год! Узнали, как проверяют воду в Минске и соответствует ли она нормам

Новости Беларуси. Артезианская вода – в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, специалисты утверждают, что и сегодня вода в кранах жителей столицы полностью соответствует всем санитарным нормам, даже если поступает из поверхностных источников. Контроль строгий: в год – более 180 тысяч исследований. На какой стадии проект по переходу на артезианскую воду? Узнавала Ангелина Шигалева.

Мониторинг качества питьевой воды в Минске ведется в круглосуточном режиме. Ежегодно производится отбор более 100 тысяч проб. Как уверяют специалисты, вода, которая попадает в краны минчан из подземных источников, соответствует всем нормативным показателям. Параметров контроля качества несколько десятков. Воду исследуют на наличие железа, цинка, хрома, марганца и других веществ, которые влияют на конечный результат. Чтобы определить, какие металлы и в каких количествах содержатся в воде, используют специальный прибор – атомно-абсорбционный спектрометр.

Наталья Роман, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:

Наша задача в лаборатории – исследовать качество воды не только по показателям, которые дает природа, но и то, что может попасть в процессе производства, потому что взаимодействие с оборудованием, насосами, трубами, конечно, вода может, контактируя, в себя впитывать некоторое количество. Для определения буквально 14 показателей качества, 14 металлов нам достаточно 1,5 миллилитра проб воды. Оперативность таких проведений испытаний достаточно высокая. И самое главное – точность проведения испытаний высокая. Прибор высокоточный, умный. И задача оператора – настроить прибор таким образом, чтобы он работал полноценно, без перебоев, сбоев.

Для повышения качества водоснабжения существуют отдельные точки контроля и мониторинга, которые позволяют отслеживать характеристики воды в режиме онлайн. Диспетчер в реальном времени видит изменения и в случае отрицательной динамики принимает оперативные меры.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Это геоинформационная система, которая содержит всю информацию о водопроводных сетях в Минске. Кроме того, здесь можно увидеть материал трубы, год ее постройки, кто является балансодержателем этой трубы, сколько у нас колодцев и в каком месте расположены, расположение запорной арматуры. Мы используем эту карту для того, чтобы понимать, каким образом локализовать определенный поврежденный участок, чтобы было меньшее количество отключенных абонентов. Ведь в нашей работе задача не только быстро устранить какую-то аварию или повреждение, но и сделать это таким способом, чтобы потребители и абоненты Минска не почувствовали, что где-то работает водоканал, и мы отключили водоснабжение.

Также для удобства потребителей в городе был реализован проект по оповещению об авариях и плановых работах. Для того чтобы быть в курсе, достаточно пройти несложную регистрацию на сайте. Наталья Сазанова:

Программный комплекс позволяет после регистрации на сайте «Минскводоканала» в разделе «Автоинформирование населения», там после выбора определенного способа получения информации (либо соцсети, либо посредством SMS-сообщения) жители города получают информацию об авариях, если это касается жилого дома, в котором они зарегистрировались, если это касается каких-либо плановых работ, которые проводятся в этом доме с отключением услуги холодного водоснабжения.

Леонид Чуйко, старший диспетчер диспетчерской службы УП «Минскводоканал»:

В случае, допустим, предположительного повреждения на водопроводных сетях мы оперативно определяем, отправляем бригаду, которая будет заниматься непосредственно повреждением. И, в свою очередь, пытаемся обеспечить потребителей водой. Основные заявки у нас – повреждения водопроводных сетей, именно течь. Также от потребителей периодически поступают заявки на ухудшение качества водоснабжения, это связано либо с работами ЖКХ, либо водоканала. В любом случае, чтобы этого избежать, мы предварительно всегда организовываем плановые работы на сетях, такие как промывки, дезинфекция водопроводных сетей.