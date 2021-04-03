Прямой эфир

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?

03 апреля 2021 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 апреля – Никонов день. У наших предков это время тщательной уборки, как в доме, так и в саду, рассказали в программе «Плюс-минус». В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц – защитников от вредителей.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?-1

6 апреля – Артемон – дери полоз. По наблюдениям предков, если на Артемона ночь теплая, то весна будет дружной. Предсказывали и урожай. Если в этот день будет дождь – скоту легкий год; если пойдет снег – греча уродится; а коли ударит мороз – вырастут и просо, и овес.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?-4

7 апреля – Благовещение. Браться в этот большой праздник за любое дело в старину считалось большим грехом. Наблюдая в этот день за погодой, люди отмечали: если на Благовещение дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?-7

8 апреля – Гавриил Благовест. Крестьяне наблюдали: если к этому дню зазеленела черемуха, пора сажать ранний картофель.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?-10

9 апреля – Матрена Настовица (Полурепица). В старину примечали: к Матрене реки вздуваются и поднимаются. В эту пору также говорили: «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера – будет ясно; если летит низко – долго простоят сухие дни.

Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?-13

Читайте также:

Похолодает, ожидаются дожди и мокрый снег. Какая погода будет в Беларуси в начале апреля?

Когда начинать работы в саду и будет ли лето дождливым? По каким приметам узнать о скором приходе настоящей весны

Порадует ли апрель тёплой погодой? Вот народные приметы, о которых вам будет интересно знать

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ничего сложного». Белорусы приняли участие в экологической акции «Неделя леса»: вот как она прошла в Пуховичском районе
03 апреля 2021 18:10

«Ничего сложного». Белорусы приняли участие в экологической акции «Неделя леса»: вот как она прошла в Пуховичском районе

Конституционная реформа, мастер-класс от легенды футбола и разоблачение лжецелителей. Анонс программы «Неделя»
03 апреля 2021 17:27

Конституционная реформа, мастер-класс от легенды футбола и разоблачение лжецелителей. Анонс программы «Неделя»

Евгений Пустовой о фильме «Манкурты» ОНТ: «Заморские спецслужбы сыграли по правилам подопечных Тертеля»
03 апреля 2021 17:17

Евгений Пустовой о фильме «Манкурты» ОНТ: «Заморские спецслужбы сыграли по правилам подопечных Тертеля»