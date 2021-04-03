Благовещение: какие традиции праздника и как предсказывали погоду в этот день?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 апреля – Никонов день. У наших предков это время тщательной уборки, как в доме, так и в саду, рассказали в программе «Плюс-минус». В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц – защитников от вредителей.

6 апреля – Артемон – дери полоз. По наблюдениям предков, если на Артемона ночь теплая, то весна будет дружной. Предсказывали и урожай. Если в этот день будет дождь – скоту легкий год; если пойдет снег – греча уродится; а коли ударит мороз – вырастут и просо, и овес.

7 апреля – Благовещение. Браться в этот большой праздник за любое дело в старину считалось большим грехом. Наблюдая в этот день за погодой, люди отмечали: если на Благовещение дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

8 апреля – Гавриил Благовест. Крестьяне наблюдали: если к этому дню зазеленела черемуха, пора сажать ранний картофель.