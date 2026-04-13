Указ Президента: в Беларуси создадут реестр производителей кормов

Темпы уверенные, даже несмотря на холодный старт апреля. Высеваются культуры, устойчивые к заморозкам, а современные технологии позволяют семенам спокойно переживать низкие температуры. В разрезе областей – своя интрига. В лидерах Гродненская область, совсем рядом – Брестская. Фактически идет негласное соревнование за результат. Современная техника, обновленный семенной фонд, точное соблюдение технологий – все это позволяет не просто сеять быстрее, а делать это качественно.

Стратегический этап, от которого зависит продовольственная безопасность страны и экспортный потенциал на год вперед. Нынешняя весна с характером, но аграрии – с еще большим. Яровые культуры уже посеяны на площади 639 тысяч гектаров, а это 28 % от общей площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная сельскохозяйственная кампания сезона уверенно набирает ход. С чем аграрии уже справились и какие рубежи еще впереди?

– По сути дела, сейчас посевная неплохо идет. Мы уже практически закончили. Если бы 2-3 дня не было дождей, мы бы завершили.

– Это надо, нам дожди надо.

– Снега вроде бы много было, а влаги нет.

– Морозы были, я это помню еще из детства, сильный мороз, снег, но он не слежался, оттепели не было.

– Земля не была замерзшая, все ушло.

– Что-то в землю, что-то испарилось. Погода стояла хорошая. На следующей неделе нам обещают тоже хорошую погоду. Надо побыстрее закончить сев, чтобы нормально было. И не меньше прошлого года.

– Мы настроены.

– Прошлый год – у нас такая планка. Ниже нельзя.

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Напомним, прошлый год задал высокую планку. Получено более 11 миллионов тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. И такой результат необходимо удержать. Аграрии применяют современные технологии обработки почвы и защиты семян – все, чтобы не потерять темп и качество. Отдельные регионы уже показывают результат. В Минской области, например, ранние яровые посеяны на площади свыше 73 тысяч гектаров – фактически этап завершен. И важно: это не только про хлеб. Растениеводство – основа всей агропромышленной цепочки. Белорусская продукция животноводства стабильно востребована за рубежом. Сегодня география поставок – 117 стран. А с учетом текущих мировых цен есть все шансы обновить экспортный рекорд.

В стране постоянно унифицируются подходы к организации работы АПК. Вот и сегодня Президент подписал Указ «О реестре производителей кормов и кормовых добавок». Его будет формировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия. С нового года субъекты, которые производят корма или кормовые добавки для сельскохозяйственных животных в целях их реализации, должны быть включены в реестр. Деятельность производителей, не включенных в него, будет считаться незаконной. Указ направлен на совершенствование сферы производства кормов и кормовых добавок, что позволит повысить продуктивность животных, обеспечив их сбалансированными и полнорационными кормами.