Подать заявление в службу «Одно окно» теперь можно без привязки к прописке

«Одно окно» без привязки к прописке. Теперь подать заявление в службу можно в любом регионе. Раньше для этого требовалось ехать строго по месту регистрации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас географических границ для получения государственных услуг практически нет. Можно прийти в службу «Одно окно» в любой точке страны – не важно, где прописан и где находится человек в данный момент. Сотрудники принимают заявление, регистрируют его и сами отправляют документы в тот уполномоченный орган, который должен выдать итоговое решение. В 2026 году только в Смолевичскую службу «Одно окно» уже подано более полусотни таких заявлений.

Кристина Данейко, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Смолевичского райисполкома:

Гражданин в заявлении указывает, каким способом ему удобнее получить оповещение, либо СМС, либо почтовым адресом. Есть ряд административных процедур, которые осуществляются при подаче заявления, то есть день в день. Есть ряд административных процедур, которые решение выносится в течение 30 календарных рабочих дней.

Всего в службу «Одно окно» поступило свыше 2 тысяч обращений от граждан.