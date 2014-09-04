Библию Франциска Скорины воссоздали по древним технологиям и представили в Минске

Новости Беларуси. Воссозданную по древним технологиям Библию представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание напечатано на самодельной бумаге из льна на станке, сделанном по гравюрам 16 века. Специально для этого были отлиты матрицы формы по технологиям Франциска Скорины. Всего отпечатано 7 экземпляров.

Издание один в один повторяет скориновскую библию и уникально тем, что ранее никто в мире не воссоздавал книгу полностью. Стоимость экземпляра не раскрывается.

Масштабная презентация Библии Франциска Скорины состоится в Заславле во время Дня письменности (6-7 сентября).

Зрители также увидят печатный станок 16 века и смогут попробовать отпечатать страницу книги с помощью старинных технологий.

Владимир Лиходедов, автор проекта Библии Франциска Скорины:

От начала возникновения идеи и до ее воплощения прошло, можно сказать, около двух лет. Это произведение искусства и самое главное, что ее можно листать, причем, даже можно не боясь. Это я вот так вам показываю. Она сделана очень хорошо, сделана на совесть. Если 500 лет книга выдерживала, то и эта, я думаю, выдержит не меньше чем 500 лет. В Петербурге сказали, что у нее один недостаток. Она выглядит как новая, надо было состарить. Но я им ответил, что Скорина же, когда печатал книгу, она же выходила у него из под станка новая.