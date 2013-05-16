БГЭУ отмечает 80-летие

Новости Беларуси. Кузница кадров. Белорусский государственный экономический университет отмечает 80-летие. Со знаменательной датой коллектив вуза поздравил Президент Александр Лукашенко.

За прошедшие годы университет приобрел высокий авторитет и получил статус ведущего профильного учебного заведения республики. На 22 факультетах обучается до 30 тысяч студентов. Среди выпускников - известные ученые, государственные деятели, руководители концернов, крупных предприятий и организаций. Их можно встретить практически во всех странах постсоветского пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доктор экономических наук, профессор. Возглавлял главное сельскохозяйственное ведомство страны, сейчас - губернатор Гродненской области. Однако, попадая в эти стены и атмосферу, Семен Шапиро как-то по-юношески непосредственно говорит о личном.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Здесь получена хорошая база, на этой основе по жизни приходится учиться, понимать, вникать, разбираться. Это лучшие годы жизни, это хорошие знания, это замечательное общение с преподавателями, с которыми дружба и общение проходит через все годы.

В ее ежедневнике все расписано. С переговоров межгосударственного значения – на встречу по линии общественной деятельности. Председатель Белорусского союза женщин, в прошлом сенатор, а нынче руководитель главного банка страны. Надежда Ермакова в 78-м году получила диплом экономиста.

Надежда Ермакова, Председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Быть студентом и только учиться — это прекрасная райская жизнь! Нархоз дал мне многое. Это та школа, которая стала основой того, что я стала руководителем.

Романтика стройотрядов, спортивные соревнования - и это все в грамотной пропорции с прибылью, доходами и налогами. Знания, полученные здесь еще в юности, до сих пор помогают директору крупного предприятия принимать оптимальные управленческие решения.

Анатолий Гришук, генеральный директор Гродненского мясокомбината:

Я работал и экономистом, на производстве, и главным бухгалтером потом стал директором. И это направление экономическое - основа всех знаний.

Шесть десятков министров, несколько сотен ученых. 80 лет прожиты не зря, уверены в Белорусском экономическом университете. Здесь финансовую грамоту постигали и первый вице премьер Казахстана, и многие российские академики. К слову, сам ректор - с опытом министра экономики Беларуси.

Владимир Шимов, ректор БГЭУ:

В своих учениках, я считаю, мы реализовываемся. Это не только престиж, это качество подготовки специалиста.

Здесь анализируют процессы в экономике, выстраивают пошаговую стратегию финансовой политики. Однако сегодня у будущих банкиров, экономистов, бизнес-администраторов – праздник. Поздравление от Александра Лукашенко зачитал заместитель главы Администрации Президента Андрей Тур.