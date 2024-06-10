Без «Яндекс.Такси» город «встанет»? Вот что ответили в Мингорисполкоме

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Город не встанет. Самая главная задача местных органов власти и правительства – это обеспечить социальный пакет. И, конечно же, у нас очень выстроены четко логистические пути, даже в части Минска, и открываются три новые станции метро в конце года, которые еще улучшат доставку людей. Но я уверена, что если мы говорим так много про этого субъекта...

Мы неоднократно встречались на площадке Минска с данным субъектом, потому что у нас очень много претензий к данному субъекту, потому что не хватало правового поля, чтобы его заставить работать так, как должны работать все перевозчики. И действительно, они должны отвечать за то, чтобы водитель был с правами, чтобы он был подготовлен к движению. Если они его нанимают, они должны за него отвечать. К сожалению, этой меры ответственности у этого перевозчика не было. Конечно, вы переживаете, что дешево. Но если, не дай бог, в семье случается беда, они все приходят в местные органы власти и говорят: обеспечьте нам безопасность, накажите виновного. А мы даже наказать не можем. Понимаете? Потому что действительно вопрос в деньгах. Да, субъект должен быть зарегистрированным в Республике Беларусь. И налоги, и выручка должны заработать.