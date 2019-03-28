Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

Новости Беларуси. Это одежда как для повседневной носки, так и для боевых выходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновить планируют и предметы экипировки – разгрузочные жилеты, налокотники, наколенники и рюкзаки. Для создания военного гардероба использовались современные износоустойчивые материалы.

Сейчас обновленная форма проходит комплексную проверку. Специалисты изучают особенности носки, качество и практичность. Обеспечить Вооруженные Силы новыми образцами военной формы планируют в ближайшие два года.

Александр Панферов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси:

Мы, прежде всего, анализируем мировой опыт. Анализируем опыт тех государств, которые прошли через горнила военных действий. Мы не ставим перед собой какое-то приукрашивание военной формы. Мы считаем, что форма одежды должна быть прежде всего практичной.

Сегодня та боевая форма одежды, которая планово поступает в войска, прошла носку, скажем так, испытания в ходе различного рода учений, занятий, полевых выходов. Получила самые положительные отзывы от военнослужащих. Естественно, мы внесли какие-то незначительные коррективы.