Белорусское образование: подводим итоги 2018-го и рассказываем планы на 2019-й. Интервью с Игорем Карпенко

Новости Беларуси. Наша добрая традиция – благотворительная акция «Наши дети». Она проходит не только до Нового года, но и после него, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, в Могилеве участниками областного праздника стали около 500 ребят. Новогоднее представление «Путешествие Голубой Стрелы» собрало 450 юных минчан. Игорь Карпенко сыграл в шахматы с воспитанниками Кривичского специального профтехучилища Поздравлять детей продолжают руководители министерств и ведомств. На одно из таких мероприятий мы отправились с министром образования Игорем Карпенко, чтобы поздравить ребят, подвести итоги 2018-го и поговорить о планах на 2019 год. Юлия Огнева, СТВ:

В новогодние дни принято подводить итоги. Скажите, чем 2018-й запомнился в системе образования?

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Во-первых, в 2018 году только с участием Президента прошло четыре важных встречи с молодежью. И везде велся очень серьезный разговор, который затрагивал главные аспекты: поскольку молодежь – будущее, кому, в чьи руки мы будем передавать в будущем нашу страну, как она будет двигаться дальше, как она будет развиваться. Это лейтмотив всех этих встреч. Неслучайно, наверное, потом на Республиканском семинаре идеологического актива мы заложили основы для подготовки стратегии развития государственной молодежной политики. Мы должны разработать этот документ к сентябрю 2019 года. И, конечно же, он будет разрабатываться при активном участии самой молодежи, тех общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, с которыми мы тоже системно работаем. Конечно же, год был очень важен с точки зрения реализации тех идей, тех концептуальных подходов, которые мы заложили на Республиканском педагогическом совете в 2017 году на всех уровнях, начиная от планов, программ общего среднего образования, подготовки учебников. В 2018 году мы выпустили порядка 49 наименований учебников. К 1 сентября 2019 года мы должны издать еще 79 наименований – фактически, закроем всю линейку учебников для системы общего среднего образования.

Юлия Огнева:

Министр читает учебники? Игорь Карпенко:

По мере возможности я их просматриваю. Поскольку я историк, учебник истории просматриваю чаще. Юлия Огнева:

Довольны? Игорь Карпенко:

Ну, вот наши опросы показали, что подавляющее большинство педагогов пока довольны, будем говорить так, теми результатами, которые есть.

В 2018 году практически завершили – концептуально завершили – работу над новой редакцией Кодекса об образовании. Фактически, сейчас идут технические процедуры: согласования, уточнения каких-то нюансов, пересогласование каких-то позиций. Мы внесли Кодекс об образовании в правительство нашей страны, поскольку оно выступает субъектом права законодательной инициативы. Практика у нас была построена таким образом, что даже на стадии вот этих всех и концептуальных вопросов рассмотрения, и на стадии технических всех согласований мы активно работали с профильной комиссией Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Совета Республики. Юлия Огнева:

А общественность слушали? Игорь Карпенко:

Получили порядка 200 различных предложений. С чем-то мы согласились, с чем-то – нет.

Юлия Огнева:

А парламентские слушания – не отказались от этой идеи? Игорь Карпенко:

Мы не отказались от этой идеи. Но согласитесь: проводить парламентские слушания без документа, находящегося официально в парламенте, наверное, не совсем правильно. Поэтому после внесения кодекса в парламент, я думаю, будет принято какое-то соответствующее решение. Во всяком случае, мы к этому готовы. Юлия Огнева:

2018 год запомнился также тем, что впервые за последнее время были отменены экзамены в пятые классы. Скажите, вы уверены в этом решении?

Игорь Карпенко:

Да, мы уверены в этом решении. Тот, кто сегодня говорит о том, что нужно выстроить систему отбора более мотивированных, более талантливых детей, кривит душой, что экзамен – это единственный способ это сделать. Это неправда. Сегодня любой хороший педагог видит ребенка: насколько он проявляет себя, насколько он имеет тягу к тому или иному предмету. И вот эта аттестация – лишь незначительная часть, которая в определенной степени, может быть, показывает какой-то результат. Во-вторых, ведь мы должны в системе общего среднего образования создать систему равных возможностей для всех детей, независимо от того, учится он в малокомплектной сельской школе, в большой школе в Минске или в гимназии или лицее. Юлия Огнева:

Ажиотаж, который был, как-то утих?

Игорь Карпенко:

Я бы не сказал, что был уже такой большой ажиотаж. Юлия Огнева:

В Минске. Игорь Карпенко:

Сентябрь показал, что даже в Минске практически не было каких-то глобальных серьезных проблем. И даже по тем обращениям, которые к нам поступали, я бы сказал: они были единичными, решались в процессе поступления, и мы регулировали эти вопросы. Я думаю, что год-два, и вообще эта тема уйдет с полосы новостной, будем так говорить. Потому что фактически мы уравняли эти возможности в изучении на повышенном уровне предметов как для общеобразовательной школы, так и для гимназии.

Юлия Огнева:

От итогов давайте перейдем к 2019-му. Что нынешний год нам готовит? Игорь Карпенко:

Это будет Год образования в Беларуси и Китае. Это цикл различных мероприятий. Это позиционирование нашей системы образования в Китайской Народной Республике. Заметьте: по сравнению с Китаем мы небольшая страна и по численности населения, и по территории, но вместе с тем китайцы проявляют очень большой интерес и к нашей культуре, и к нашему родному белорусскому языку. В Китае уже созданы шесть центров изучения белорусского языка. Параллельно для нас китайский язык очень интересен с точки зрения сопровождения торгово-экономических связей, которые у нас активно развиваются с этой страной.

Юлия Огнева:

А что касается инфраструктуры? Может быть, об этом можно тоже что-то сказать. Игорь Карпенко:

Вы задаете очень правильный вопрос. Понятно, что, говоря о развитии системы образования, нельзя не затронуть вопрос экономики образования и развития ее материально-технической базы. По нашим прогнозам, мы выйдем примерно на 5,28 % от ВВП – денег, которые выделяются на систему образования. Этот процент колеблется, но вот эти 5 % – это неотъемлемая часть каждого года. Мы подступаем серьезно к реализации проекта «Электронная школа». Мы должны выйти на единый методологический, я бы хотел сказать, подход в программном обеспечении этой электронной школы. Юлия Огнева:

То есть сейчас за этим дело?

Игорь Карпенко:

Да. В ближайшее время должен появиться нормативный акт, который позволит нам взять те деньги айтишного фонда, который позволит нам сделать определенный рывок не только с точки зрения образовательной составляющей в IT-сфере, но и оснащение школ соответствующими необходимыми средствами для того, чтобы их использовать в образовательном процессе. Это не только карточка учащегося, это не только пропускная система, электронный дневник или электронный журнал. Это целый комплекс программного обеспечения, который позволяет охватить все сферы образовательной деятельности в учреждении общего среднего образования. Очень серьезно работали над выполнением поручения главы государства о создании детского технопарка. Причем мы не просто подготовили проект указа о его создании, мы проработали целый комплекс вопросов и вплотную подступились к тому, чтобы активно начать создавать этот новый вид учреждений образования.