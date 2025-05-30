Белорусские заводчики готовят лошадей к выставке «Белагро-2025»

Выставка «Белагро» – это возможность познакомиться с передовыми технологиями, найти новых партнеров и, конечно, показать себя. А показать, действительно, есть что, а в данном случае, кого. Последние несколько лет в рамках выставки проходил конкурс на «Лучшую племенную корову», а в этот раз в центре внимания будет лошадь. В текущем году исполняется 25 лет со дня регистрации белорусской упряжной породы лошадей. Конефермы усиленно готовятся к престижному форуму. Так, в Лидском районе для конкурса отобрали претендентов – лучших представителей генофондной породы для нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скакун из этого хозяйства уже занимал первое место, чем планируют покорить жюри в этот раз – узнавала Галина Буро.

За королевской грацией ежедневный уход. Изящная Фабира – ганноверской породы. Совхоз «Лидский» поставил для себя цель начать разведение этого вида скаковых лошадей. Порода востребована для конного спорта и стоит немало. Цена не менее 15 тысяч рублей. Выгодный бизнес для хозяйства. К тому же в совхозе своя спортшкола. Наездница Наталья Соколович сейчас готовит Фабиру к ее первым в жизни соревнованиям.

Наталья Соколович, сотрудник конефермы совхоза «Лидский»:

Моя работа заключается в том, что ко мне приводят молодых лошадок, жеребят, и я должна с ними проводить основную работу: учить, чтобы они ножки давали. Наши лошади хорошо котируются в спорте и в дальнейшем показывают хорошие результаты.

Без малого 40 лет в совхозе занимаются разведением лошадей двух пород: тракененской и белорусской упряжной. Она генофондная для нашей страны. Сейчас подопечных 70 голов, из них полсотни – племенные. Выстраивание генетики сродни искусству. За первоклассных скакунов покупатели голосуют рублем, и спрос на лидских лошадей растет. Как от частников, так и от госорганизаций. Ведь на конеферме знают, что предложить, постоянно участвуют в выставках и следят за трендами.

Елизавета Камнева, заведующая конефермой совхоза «Лидский»:

Стараемся облегчить белорусскую упряжную породу, чтобы она была более универсальной как в физическом труде (для хозработ), так и в любительском спорте. Потому что белорусская упряжная очень востребована в этом. Они очень спокойные, не привередливые и обладают неплохими физическими качествами.

Научный подход, грамотный уход и сбалансированное питание – залог успешного коневодства. В год только овса здесь уходит около 20 тонн.