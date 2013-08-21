Прямой эфир

Белорусские ракетчики отправились в Астраханскую область России на международные тактические учения «Боевое содружество»

21 августа 2013 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ракетчики отправились из Барановичей на полигон Ашулук в Астраханской области. Там пройдут тактические учения дивизионов с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук» и новейшей системы «Тор-М2».

Александр Астраух, исполняющий обязанности начальника Управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск:
Особенностью этой стрельбы является то, что именно батарея, полученная с заводов Российской Федерации, пройдет непосредственно боевые испытания в жестких климатических условиях с боевыми пусками.

Далее к учениям присоединятся другие страны. Помимо Беларуси и России, в тренировках будут участвовать подразделения из Казахстана, Киргизии, авиационную составляющую представят летчики из Украины. Международные учения «Боевое содружество» продлятся до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Военные учения # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Батура провел приём граждан в Березино. На личную встречу с губернатором пришли 13 человек
21 августа 2013 17:53

Борис Батура провел приём граждан в Березино. На личную встречу с губернатором пришли 13 человек

С 1 сентября 2013 года в Минской области закроются 53 учреждения образования
21 августа 2013 15:39

С 1 сентября 2013 года в Минской области закроются 53 учреждения образования

Червень признан самым благоустроенным и чистым городом в Минской области
21 августа 2013 15:25

Червень признан самым благоустроенным и чистым городом в Минской области