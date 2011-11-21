Белорусские лесхозы к Новому году предложат покупателям 300 тысяч праздничных деревьев и самостоятельный выбор ели в лесу

Новости Беларуси. Лесничий Сергей лучше всякого эксперта и дизайнера знает, где эта елка пустит свои корни в этот Новый год. 3 тысячи вечнозеленых на 1,5 гектара.

Елки в Беларуси – лесные лидеры. Однако для праздника их выращивают на отдельных площадях. Сперва в теплице выхаживают саженцы и лишь потом хвои переезжают в открытый грунт.

Сергей Володько, лесничий Узденского лесничества Узденского лесхоза:

Для того, чтобы заложить плантации новогодней ели, нужна ровная очищенная площадь, провести плужные борозны.

Лесничий подберет дерево самому придирчивому покупателю. Если на ярмарке не нашлось желаемого, он клиента отправит, в прямом смысле, лесом.

Сергей Володько, лесничий Узденского лесничества Узденского лесхоза:

Этих клиентов мы просто отправляем в лес на плантации, и они могут с лесником выбрать себе ее.

Возраст, к примеру, дуба измеряется по кольцам. А вот возраст ели по так называемым мутовкам. Это ярусы лапкам.

Цена, кстати, зависит от длины. Впрочем, спрос показывает, что вкус нынешнего покупателя весьма изыскан.

Александр Дылько, лесничий Лошанского лесничества Узденского лесхоза:

Новогодние деревья в кадках. С нормально развитой корневой системой. Дерево выдержит до двух недель дома. А потом его можно посадить в грунт, и оно будет расти.

Голубые ели, туи и букеты из сосновых лапок с шишками. Все чаще белорусы и не только выбирают экзотическую интерпретацию новогоднего символа.

Кстати, в этом году елки из Беларуси украсят дома россиян. Если в прошлом декабре к соседям уехало полторы тысячи деревьев, то в этом не меньше 10 тысяч. Уже с осени онлайн-заявки посыпались на сайты лесхозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сурта, начальник отдела реализации лесопродукции и маркетинга Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Основные регионы – Санкт-Петербург, Москва. На территории Российской Федерации были большие пожары, а сегодня мы восполняем этот рынок.

Искусственность против искусной природы. Ученые доказали, что синтетические ели, так полюбившиеся защитникам окружающей среды, не оправдывают статус «безопасная». Они наносят больший вред экологии, чем вырубленная настоящая. Однако, рубить нужно не нарушая права.

Александр Дылько, лесничий Лошанского лесничества Узденского лесхоза:

Штраф за незаконную порубку дерева – от 20 до 50 базовых величин. Плюс еще это будет ущерб и цена самого дерева.

Такие расценки почти зарубили на корню все желания заполучить дармовое дерево. Оно может обойтись любителю халявы в 1,5 миллиона. Однако лесники в преддверии новогоднего сезона прорабатывают все варианты план-перехватов.