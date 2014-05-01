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Белорусская молодежь 1 мая открыла традиционный трудовой семестр

01 мая 2014 13:52
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Новости Беларуси. Белорусская молодежь 1 мая открыла традиционный трудовой семестр. Более 700 юношей и девушек собрались на площади Государственного Флага в Минске.

Молодым людям вручили путевки для работы на значимых объектах страны. Среди них и Белорусская атомная электростанция. Ребятам предоставлено более 40 тысяч рабочих мест.

Поработать можно будет и за пределами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году будет возобновлена традиция вручения переходящего знамени лучшему студенческому отряду.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:
Кроме хорошей финансовой поддержки это все-таки труд, это становление личности, это традиции и воспоминания.

Игорь Бузовский, первый секретарь центрального комитета ОО «БРСМ»:
Первая задача – это заработная плата. Эту задачу поставил глава государства. Это совместная наша деятельность с работодателями и, конечно, это вопрос поиска рабочих интересных мест и развитие, в том числе и западного направления.

Студентка:
Мне это все интересно, провести лето не просто отдыхая, а работая. Я очень хотела бы поехать на море в качестве педагога-организатора.

# общество # Игорь Бузовский # Стройотряды в Беларуси # Фотофакт # Виктор Якжик

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