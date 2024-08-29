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Белорусская экспозиция представлена на выставке «Технопром-2024» в Новосибирске

29 августа 2024 07:42
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«Технопром-2024»: трансформацию науки и технологий, роль и место регионов обсуждают на международном форуме технологического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция представлена на выставке «Технопром-2024» в Новосибирске-2

Он проходит в Новосибирске. Масштабная экспозиция Made in Belarus сформирована выставочным предприятием «Белинтерэкспо». На форуме она объединяет 17 промышленных предприятий, отраслевых компаний, учреждений сферы образования и науки. Среди первых почетных посетителей нашей экспозиции – делегация Новосибирской области России.

Белорусская экспозиция представлена на выставке «Технопром-2024» в Новосибирске-4

Анна Принеслик, начальник управления выставок «Белинтерэкспо»: 
Мы представляем оборудование для производства микроэлектронных изделий, электрический транспорт, карьерную технику, медицинское оборудование, научно-технические разработки Национальной академии наук Беларуси и Министерства образования Республики Беларусь. Отдельным кластером представлено станкостроение, где экспонируется союзный станок, созданный из произведенных на территории Союзного государства комплектующих. 

Белорусская экспозиция представлена на выставке «Технопром-2024» в Новосибирске-6

Сергей Тележинский, руководитель отделения посольства Беларуси в Новосибирске (Россия):
Взаимодействие происходит буквально на всех уровнях. В Новосибирске представлена белорусская продукция пищевая, то есть этим новосибирцев не удивишь. Естественно, основные темы – это темы транспорта. Как пассажирского транспорта, так и коммунальной техники. И, в общем-то, она стоит во главе всей нашей работы. 

«Технопром» – это мероприятие, которое направлено на достижение технологического лидерства. В пример: конкретные проекты, кейсы и разработки. Основная цель – построение межрегиональных и международных кооперационных цепочек.

# Беларусь-Россия

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