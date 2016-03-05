Белорусов охватили предпраздничные хлопоты - скоро День женщин

Новости Беларуси. Белорусов охватили предпраздничные хлопоты. Перед началом больших выходных мужчины спешат поздравить женскую половину своих коллективов. Им в этот день — цветы, подарки и сладости. 8 марта всё внимание будет обращено к семейному кругу: бабушки, дочери, жены, мамы.

Впрочем, высокое призвание быть женщиной, в нашей стране ценят как нигде. Соотечественниц в канун 8 марта поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко от всей души пожелал им крепкого здоровья, счастья, мира и добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.