Белоруски Остапчук и Михневич завоевали «золото» и «серебро» чемпионата Европы по легкой атлетике в толкании ядра

Надежда Остапчук в своей лучшей попытке показала результат 20,48 м, Наталья Михневич — 19,53 м. Причем обе самые успешные попытки были заключительными, шестыми.

С победой наших спортсменок поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства пожелал белорусской команде новых высоких спортивных достижений.

Олимпийская чемпионка двухтысячного года белоруска Янина Провалинская-Карольчик стала четвертой, хотя после трех попыток занимала третье место.

После первого дня медальный зачет чемпионата возглавляют Беларусь и Великобритания. Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград. Это соревнования по прыжкам в длину, метании молота, спортивной ходьбе на 20 км, беге на 10 000 метров. Кроме того, начнутся соревнования у десятиборцев.

Сегодня в борьбу вступили наши десятиборцы Андрей Кравченко и Эдуард Михан.

В ходе утренней квалификационной сессии неудачно выступили наши молотобойки Дарья Пчельник и Ольга Цандер — обеим не удалось пробиться в финал.

Безуспешными оказались также попытки наших спринтерок пройти в полуфиналы. Елена Невмержитская, Юлия Нестеренко и Юлия Балыкина завершили борьбу на чемпионате Европы на стадии квалификации. Анастасия Шведова пытается отобраться в финал в прыжках с шестом. На беговую дистанцию в 800 метров выйдет Анис Ананенко.

Белорусы представлены во всех дисциплинах. Всего в нашей сборной 42 спортсмена. Всего же в Испании за победу борются около полутора тысяч подданных Королевы спорта из 50 стран континента. Завершится первенство 1 августа.