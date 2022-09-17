«Беларусь стала местом силы для миллионов граждан». Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства

Новости Беларуси. День народного единства отмечает Беларусь. 83 года назад от польского гнета была освобождена наша западная территория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже во второй раз те события мы вспоминаем на государственном уровне. С молодым, но значимым для страны праздником соотечественников поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обретя целостный и неповторимый облик уютной и гостеприимной страны в центре Европы, воссоединенная Беларусь стала местом силы для миллионов граждан, которые с честью выстояли в сложных перипетиях XX века и сегодня стоят на страже суверенитета и независимости родной земли. День народного единства – благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы – единый народ. В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства. Объединенные мечтой об успешной и процветающей Беларуси, извлекая уроки из нашей истории, мы в мире и согласии созидательным трудом строим общее будущее. Укрепляя белорусскую государственность, вместе продолжаем свой путь к новым вершинам и ярким победам, которыми будут гордиться наши потомки.