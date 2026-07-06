6 июля стартуют Дни культуры Узбекистана в Беларуси

Дни культуры Узбекистана пройдут в Беларуси на этой неделе. Мероприятия начинаются уже 6 июля. Делегацию возглавит министр культуры Озодбек Назарбеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичном кинотеатре «Победа» 7 и 8 июля покажут узбекские фильмы. Торжественное открытие состоится в среду во Дворце Республики – анонсированы участие министров культуры двух стран, гала-концерт мастеров искусств, художественная выставка и экспозиция народных ремесел.

Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере проходит на фоне растущего экономического взаимодействия. Узбекистан занимает третье место по объему взаимной торговли среди государств СНГ и второе – по накопленным белорусским инвестициям.

Минск и Ташкент развивают индустриальные проекты с трансфером технологий, совместные инициативы в сфере цифровизации и создание IT-парков. Отдельное внимание – сотрудничеству в индустрии услуг и туризме, где обе страны ставят задачу увеличить вклад сектора в экономику. Дополнительный потенциал создает запуск услужно-инвестиционного соглашения в рамках СНГ, которое усилит эффект от действующего режима свободной торговли и расширит возможности для новых двусторонних проектов.