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Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве

12 сентября 2024 13:43
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Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве. Она предназначена для северных районов страны, пострадавших от сильнейшей засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве-2

По поручению Александра Лукашенко, на Африканский континент будет доставлен груз массой около 30 тонн. По данным властей Зимбабве, с нехваткой еды в нынешнем году могут столкнуться почти 3 миллиона жителей. В стране действует режим национального бедствия из-за засухи.

Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве-4

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:
МЧС совместно с Минздравом, Минсельхозпродом, Минпромом и Беллегпромом сформировал гуманитарный груз, в который вошли дизель-насосные установки, медицинские препараты, продукты питания и предметы первой необходимости. Это пледы, детская одежда и обувь, средства гигиены.

Для сопровождения и передачи груза гуманитарной помощи в Зимбабве направилась делегация МЧС Беларуси.

# МЧС Беларуси

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