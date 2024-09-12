Беларусь направила гуманитарную помощь Зимбабве. Она предназначена для северных районов страны, пострадавших от сильнейшей засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Александра Лукашенко, на Африканский континент будет доставлен груз массой около 30 тонн. По данным властей Зимбабве, с нехваткой еды в нынешнем году могут столкнуться почти 3 миллиона жителей. В стране действует режим национального бедствия из-за засухи.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

МЧС совместно с Минздравом, Минсельхозпродом, Минпромом и Беллегпромом сформировал гуманитарный груз, в который вошли дизель-насосные установки, медицинские препараты, продукты питания и предметы первой необходимости. Это пледы, детская одежда и обувь, средства гигиены.

Для сопровождения и передачи груза гуманитарной помощи в Зимбабве направилась делегация МЧС Беларуси.