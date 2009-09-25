Беларусь играет особую роль в истории православия

Об этом заявил сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви прибыл в нашу страну, чтобы поклониться белорусским святыням, пообщаться с паствой, вознести совместные молитвы о церкви и народе, а также встретиться с общественностью и молодежью.

Беларусь уже в седьмой раз встречает патриарха Московского и всея Руси: предыдущие визиты проходили с участием Алексия II.

Владыка Кирилл отметил, что в Беларуси высокий уровень отношений между церковью и государством.

Патриарх Московский посетил Свято-Духов кафедральный собор, где поклонился Минской иконе Божией Матери и мощам святой Софии Слуцкой. Владыко Кирилл обратился к пастве с приветственным словом. Митрополит Филарет преподнес Патриарху Московскому в дар икону Собор белорусских святых, а Кирилл вручил ему образ Царицы небесной с памятной надписью. Всем прихожанам раздали образа Владимирской Божией матери в качестве благословения.

И сегодня Владыка Кирилл посетит храм-памятник в честь Всех святых и невинно убиенных в Отечестве нашем. А во Дворце Республики пройдет торжественное собрание с участием Его Святейшества. Здесь будут представители государственных органов Беларуси, светской и церковной общественности, молодежи.

Визит Патриарха Кирилла продолжится и в выходные. Святейший посетит колыбели православия на Беларуси – Полоцк и Витебск.