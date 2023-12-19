Беларусь и Китай подпишут соглашение о совместной издательской работе

Беларусь и Китай намерены подписать соглашение о совместной работе в сфере книгоиздания. Об этом шла речь на встрече Министра информации Беларуси с делегацией Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ должен придать импульс расширению сотрудничества авторов и издательств двух стран. Работа в этом направлении уже ведется. Благодаря взаимодействию «Мастацкай літаратуры» с китайскими партнерами изданы десятки книг писателей КНР. В планах совместно переводить и в дальнейшем выпускать не только классические произведения, но и другие книги, которые привлекут читателей Беларуси и Китая. Стороны обсудили конкретные шаги продвижения авторов на книжные рынки обеих стран. В частности, гости из КНР получили приглашение принять участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в марте будущего года. Китайской стороне предложено стать центральным экспонентом выставки. В свою очередь партнеры выступили с инициативой создать центр китайских книг в Национальной библиотеке Беларуси.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы в ближайшее время договорились подписать новое соглашение, которое позволит реализовать все то, о чем мы говорили и о чем между собой говорят издательства и полиграфисты. Реализовывать на практике, чтобы все то, что хотят узнать наши граждане, граждане Китайской Народной Республики, можно было осуществить без проблем, придя в библиотеку или книжный магазин, или в свое учебное заведение, с полки взяв любую книгу. Прочитав, понимать, особенно в эпоху цифровой постправды, что на самом деле из себя представляют китайские и белорусские народы.

Ху Кайминь, директор и главный редактор китайского издательства литературы на иностранных языках:

Издательская деятельность – не только наследство культуры, но и средство ее распространения. Издание белорусских литературных произведений на китайском языке и китайских на белорусском имеет огромное пространство для развития. Литературное произведение – самое лучшее средство, чтобы народы наших стран могли понять друг друга. Это мост, который может соединить нас. Мы интересуемся иностранными литературными произведениями, включая Беларусь. В Китае огромный рынок читателей, очень большая аудитория. Мы хотим углубить нашей взаимодействие в части перевода и издания художественных книг.