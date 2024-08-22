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Беларусь и Китай планируют утвердить «дорожную карту» по созданию центра традиционной медицины

22 августа 2024 14:33
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В Доме правительства проходят переговоры белорусской и китайской делегаций. Роман Головченко и Ли Цян уже завершили встречу в узком составе, большая ее часть прошла за закрытыми дверями. Все подробности пресса узнает позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока стороны встретились в расширенном составе. На повестке дня ряд вопросов, касающихся ключевых направлений двустороннего сотрудничества. По итогам Беларусь и Китай подпишут внушительный пакет соглашений и договоренностей. Они призваны закрепить планы партнерства наших стран в сферах экономики, промышленной и технологической кооперации, образования и многих других.

В частности, планируют утвердить соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, а также дорожную карту по созданию центра традиционной китайской медицины.

# Беларусь-Китай

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