Беларусь и Китай планируют утвердить «дорожную карту» по созданию центра традиционной медицины

В Доме правительства проходят переговоры белорусской и китайской делегаций. Роман Головченко и Ли Цян уже завершили встречу в узком составе, большая ее часть прошла за закрытыми дверями. Все подробности пресса узнает позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А пока стороны встретились в расширенном составе. На повестке дня ряд вопросов, касающихся ключевых направлений двустороннего сотрудничества. По итогам Беларусь и Китай подпишут внушительный пакет соглашений и договоренностей. Они призваны закрепить планы партнерства наших стран в сферах экономики, промышленной и технологической кооперации, образования и многих других.