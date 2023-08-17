Беларусь и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве министерств юстиции. Стороны будут действовать сообща для совершенствования правовой базы взаимодействия ведомств. Соглашение предусматривает обмен информацией и специалистами, проведение совместных семинаров, лекций и других мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наше Министерство будет перенимать опыт Казахстана в сфере цифровизации, доарбитражных и арбитражных разбирательств. А зарубежных коллег заинтересовало проведение конституционной реформы. С ней членов делегации ознакомили в рамках круглого стола. Затронули также вопросы работы органов принудительного исполнения, обсудили развитие системы юстиции Беларуси. Эти аспекты и станут почвой для сотрудничества.

Азамат Ескараев, министр юстиции Казахстана:

Было интересно услышать и для себя оценить опыт по созданию единого комитета судебных экспертиз. Насколько мы поняли из обмена мнениями, даже в странах СНГ подобного института нет. И интересно понять положительные стороны этого решения.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

В основе сегодняшнего мероприятия лежит обмен опытом по тем направлениям, которые развиваются в министерствах юстиции двух государств, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Та программа, которая составлена, она весьма многоспектральна. И полагаю, что это общение даст еще один импульс в межведомственном сотрудничестве между министерствами юстиции Республики Беларусь и Республики Казахстан.