Артемий Лебедев: попробуйте слить личные данные ментов в Америке, Франции, Германии. Я просто посмотрю, что с вами будет дальше

Артемий Лебедев, дизайнер, блогер (Россия):

Чувак, он еще такой на вид немножко на Бандеру похож, явно у него в голове уже там полная каша, и он считает себя чуть ли не богом, занимается тем, что они публикуют конкретные провокации. Они просто натравливают людей. Они говорят: так, завтра собираемся, выходим на площади вот эти. Идет полная координация действий, причем они сами и выдумывают все эти действия. Говорят: мы выходим в воскресенье во столько-то, встречаемся в таком то месте. 2 миллиона подписчиков – народ выходит, начинает все это делать. При том что это малолетние сопли, которые просто на деньги польской разведки абсолютно возмутительнейшим образом мутят.

И сейчас где-то нашли тысячу фамилий белорусских ментов, сливают их у себя на этом самом канале, чтобы что? Чтобы люди пришли и этим ментам дали? Попробуйте сделать так в любой нормальной стране, попробуйте слить личные данные каких-нибудь ментов в Америке или во Франции, или в Германии. Я просто посмотрю, что с вами будет дальше. Через сколько минут ваша деятельность будет полностью прекращена, ваш канал закрыт и все ваши вяканья о свободе и демократии будут полностью посланы.