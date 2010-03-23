Архитекторы разработали проект реконструкции пр. Партизанского от ул. Кабушкина до МКАДА

После модернизации вдоль линии метро появится сразу несколько площадей.

На перекрестке с улицей Социалистической построят масштабный жилой комплекс, а рядом с «Автозаводской» — своеобразные ворота из двух симметричных дугообразных высоток.

Существующий комплекс из четырех общежитий зодчие дополнят 30-этажным сооружением. Это здание обещает стать архитектурной доминантой на въезде в город со стороны Могилева.

Вячеслав Евсеев, начальник архитектурно-планировочной мастерской института «Минскградо»:

Главный ансамбль расположится в районе площади ДК «МАЗ». Здесь предполагается реконструировать стадион. Возможно, это будет закрытое сооружение. На противоположной стороне расположится общественная застройка с высотным акцентом — 22-25 этажей.