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Архитекторы разработали проект реконструкции пр. Партизанского от ул. Кабушкина до МКАДА

23 марта 2010 10:09
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После модернизации вдоль линии метро появится сразу несколько площадей.

На перекрестке с улицей Социалистической построят масштабный жилой комплекс, а рядом с «Автозаводской» — своеобразные ворота из двух симметричных дугообразных высоток.

Существующий комплекс из четырех общежитий зодчие дополнят 30-этажным сооружением. Это здание обещает стать архитектурной доминантой на въезде в город со стороны Могилева.

Вячеслав Евсеев, начальник архитектурно-планировочной мастерской института «Минскградо»:
Главный ансамбль расположится в районе площади ДК «МАЗ». Здесь предполагается реконструировать стадион. Возможно, это будет закрытое сооружение. На противоположной стороне расположится общественная застройка с высотным акцентом — 22-25 этажей.

# общество # План застройки Минска и Минской области

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