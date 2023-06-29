Альтернативы не нашли: Россия продолжает поставлять газ в Польшу

Ранее Моравецкий обещал, что страна полностью откажется от такого импорта. Но этого так и не произошло: в первом квартале закупки превысили половину всего импорта. В основном российский СПГ используется для автомобилей. И альтернативы ему в Варшаве не нашли. Вводить эмбарго также не имеет смысла. Российский газ продолжит поступать в Польшу через другие страны.