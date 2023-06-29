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Альтернативы не нашли: Россия продолжает поставлять газ в Польшу

29 июня 2023 07:45
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Новости Польши. Россия остается главным поставщиком сжиженного природного газа в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это местные СМИ критикуют премьера.

Альтернативы не нашли: Россия продолжает поставлять газ в Польшу-1

Ранее Моравецкий обещал, что страна полностью откажется от такого импорта. Но этого так и не произошло: в первом квартале закупки превысили половину всего импорта. В основном российский СПГ используется для автомобилей. И альтернативы ему в Варшаве не нашли. Вводить эмбарго также не имеет смысла. Российский газ продолжит поступать в Польшу через другие страны.

# Газ # общество # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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