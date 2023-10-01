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Алексей Талай встретился с молодёжным активом Гродненского региона

01 октября 2023 08:21
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Новости Беларуси. О мире, силе духа и бескорыстной помощи. Этим и другим темам была посвящена встреча Алексея Талая с молодежным активом Гродненского региона. Дискуссионная площадка развернулась на базе медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Алексей Талай встретился с молодёжным активом Гродненского региона-1

Спикер рассказал студентам о своем пути и пережитом в юности трагическом случае, который разделил его жизнь на до и после. Вместе с молодыми людьми размышляли о том, как важно не сдаваться под давлением обстоятельств, проблем и подставлять плечо тем, кто в этом нуждается. Не обошли стороной и другие важные темы. 

Алексей Талай встретился с молодёжным активом Гродненского региона-4

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда: 
Наша молодежь живо интересуется происходящим не только в стране, но и в мире в целом. Что касается той самой геополитики и нашей роли в этих процессах, где-то мир меняется и на наших глазах становится иным, переносятся центры силы, мир становится многополярным. И мы, взрослые, мы люди, которые что-то понимаем о жизни, должны общаться и с ними рассуждать на любые темы. 

Алексей Талай встретился с молодёжным активом Гродненского региона-7

В фонд Алексея Талая передали гуманитарную помощь, которую собрали гродненцы для детей Донбасса. 

# Молодежь Беларуси # общество # Алексей Талай # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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