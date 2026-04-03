В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»
На сцене столичного Дома ветеранов развернулось настоящее волшебство. Инклюзивный театр «i» представил зрителям спектакль «Золотой скрипичный ключ, или Приключения Белькантино». Этот показ приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной сцене здесь плечом к плечу выступают дети с расстройством аутистического спектра и их сверстники без ограничений по здоровью. С первых минут спектакля зал погрузился в атмосферу искренности. Родители, педагоги и просто неравнодушные минчане поддерживали юных актеров на сцене теплыми улыбками и долгими аплодисментами. Для многих детей с аутизмом этот выход на подмостки стал личной победой над барьерами.
Надежда Минич:
Пришли мы в театр в 6 лет. Сейчас ей 11. Она уже участвовала во многих постановках. Для меня театр «i» – приобретение опыта, и дети, которые там выступают, занимаются, – это взаимовыручка, взаимопомощь, сострадание.
Для театра «i» нынешний сезон стал особенным – 10-м, юбилейным. С 2016 года этот уникальный социально-культурный проект доказывает: творчество не знает границ и диагнозов. Через репетиции и сценические образы дети развивают коммуникативные навыки, учатся понимать эмоции друг друга и обретают уверенность, которая так важна для полноценной интеграции в общество.
Мария Райкова, зрительница:
Мне очень понравился спектакль, я прям воодушевилась. Мне очень все понравилось, было очень впечатляюще и так эмоционально, было очень приятно смотреть.
Ирина Киселёва, руководитель студии театра «i»:
В нашу идею поверила компания А1 и стала нас поддерживать, благодаря этому мы стали ставить яркие, красочные спектакли для того, чтобы приходили семьи с обычными детьми, чтобы это было ненавязчивое образование и просвещение, что есть особенные дети и что им нужна помощь, а именно принятие общества.
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Реализация таких масштабных проектов невозможна без надежных партнеров. Традиционную поддержку театру оказывает компания A1, ведущий поставщик коммуникационных услуг и решений в области информационно-коммуникационных технологий, которая последовательно развивает практику ответственного бизнеса.
Уже много лет компания работает в ключевых направлениях: экология, социальные инициативы и корпоративная этика. Своего рода шефство над театром «i» – часть большой работы по созданию доступной среды и формированию в белорусском обществе культуры принятия.
*На правах рекламы.