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В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»

03 апреля 2026 17:22
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На сцене столичного Дома ветеранов развернулось настоящее волшебство. Инклюзивный театр «i» представил зрителям спектакль «Золотой скрипичный ключ, или Приключения Белькантино». Этот показ приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»-2

На одной сцене здесь плечом к плечу выступают дети с расстройством аутистического спектра и их сверстники без ограничений по здоровью. С первых минут спектакля зал погрузился в атмосферу искренности. Родители, педагоги и просто неравнодушные минчане поддерживали юных актеров на сцене теплыми улыбками и долгими аплодисментами. Для многих детей с аутизмом этот выход на подмостки стал личной победой над барьерами.

В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»-4

Надежда Минич:
Пришли мы в театр в 6 лет. Сейчас ей 11. Она уже участвовала во многих постановках. Для меня театр «i» – приобретение опыта, и дети, которые там выступают, занимаются, – это взаимовыручка, взаимопомощь, сострадание. 

Для театра «i» нынешний сезон стал особенным – 10-м, юбилейным. С 2016 года этот уникальный социально-культурный проект доказывает: творчество не знает границ и диагнозов. Через репетиции и сценические образы дети развивают коммуникативные навыки, учатся понимать эмоции друг друга и обретают уверенность, которая так важна для полноценной интеграции в общество.

В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»-6

Мария Райкова, зрительница:
Мне очень понравился спектакль, я прям воодушевилась. Мне очень все понравилось, было очень впечатляюще и так эмоционально, было очень приятно смотреть.

В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»-8

Ирина Киселёва, руководитель студии театра «i»:
В нашу идею поверила компания А1 и стала нас поддерживать, благодаря этому мы стали ставить яркие, красочные спектакли для того, чтобы приходили семьи с обычными детьми, чтобы это было ненавязчивое образование и просвещение, что есть особенные дети и что им нужна помощь, а именно принятие общества.

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС. Читайте здесь. 

Реализация таких масштабных проектов невозможна без надежных партнеров. Традиционную поддержку театру оказывает компания A1, ведущий поставщик коммуникационных услуг и решений в области информационно-коммуникационных технологий, которая последовательно развивает практику ответственного бизнеса. 

Уже много лет компания работает в ключевых направлениях: экология, социальные инициативы и корпоративная этика. Своего рода шефство над театром «i» – часть большой работы по созданию доступной среды и формированию в белорусском обществе культуры принятия.

*На правах рекламы.

# Реклама # Театр

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