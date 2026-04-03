В Минске инклюзивный театр «i» представил спектакль «Золотой скрипичный ключ»

На сцене столичного Дома ветеранов развернулось настоящее волшебство. Инклюзивный театр «i» представил зрителям спектакль «Золотой скрипичный ключ, или Приключения Белькантино». Этот показ приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной сцене здесь плечом к плечу выступают дети с расстройством аутистического спектра и их сверстники без ограничений по здоровью. С первых минут спектакля зал погрузился в атмосферу искренности. Родители, педагоги и просто неравнодушные минчане поддерживали юных актеров на сцене теплыми улыбками и долгими аплодисментами. Для многих детей с аутизмом этот выход на подмостки стал личной победой над барьерами.

Надежда Минич:

Пришли мы в театр в 6 лет. Сейчас ей 11. Она уже участвовала во многих постановках. Для меня театр «i» – приобретение опыта, и дети, которые там выступают, занимаются, – это взаимовыручка, взаимопомощь, сострадание. Для театра «i» нынешний сезон стал особенным – 10-м, юбилейным. С 2016 года этот уникальный социально-культурный проект доказывает: творчество не знает границ и диагнозов. Через репетиции и сценические образы дети развивают коммуникативные навыки, учатся понимать эмоции друг друга и обретают уверенность, которая так важна для полноценной интеграции в общество.

Мария Райкова, зрительница:

Мне очень понравился спектакль, я прям воодушевилась. Мне очень все понравилось, было очень впечатляюще и так эмоционально, было очень приятно смотреть.