Александр Якобсон провел неформальную встречу с курсантами Военной академии Беларуси

Новости Беларуси. Как поощрять инициативную молодежь и какими качествами должен обладать будущий генерал. Об этом и не только 2 октября шла речь на неформальной встрече помощника Президента Александра Якобсона и курсантов Военной академии Беларуси.

Молодых ребят особенно интересовали вопросы технического оснащения учебных классов, а также социальной поддержки студенческой молодежи. В частности, наличие мест в общежитии и трудоустройство для будущих военных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Материально-техническая база обеспечена на все 100%. Курсанты обеспечены всех необходимым. Учебная база замечательная. Поэтому я, честно скажу, приятно удивлен.

Игорь Киселев, курсант УО «Военная академия Республики Беларусь»:

Были затронуты вопросы внедрения, например, новых технологий в военную подготовку курсантов, также такие вопросы, как улучшение жилищных условий курсантов, что всегда очень волнует всех.