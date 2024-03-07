22 минчанки удостоены ордена Матери – награду вручил лично мэр столицы

За любовь и заботу. В канун праздника высоких государственных наград удостоены женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной обстановке ордена Матери многодетным жительницам столицы вручил мэр Минска Владимир Кухарев. Церемония прошла в городском Дворце культуры. В адрес женщин звучали теплые слова признательности и благодарности за их ежедневный и неоценимый труд. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 112 детей.

Дарья Рахина:

Ждали эту награду. Это как признание нашей многодетной семьи, очень приятно. Все-таки главная награда для любой мамы не орден, а здоровые дети, которые растут, развиваются.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы видим, что это люди, которые занимаются не только домохозяйством, они работают на основной работе, занимаются общественной деятельностью, то есть это разносторонние люди, которые прекрасно себя чувствуют в обществе. Государство со своей стороны оказывает серьезную поддержку многодетным семьям. И все это дает результат, что у нас с каждым годом становится все больше многодетных семей.