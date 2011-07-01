Александр Лукашенко выступил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси

Беларуси за свою независимость еще придется побороться. Об этом заявил сегодня Президент на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости во Дворце республики. Александр Лукашенко отметил, что нам удалось построить по-настоящему независимую Беларусь без войны, и это величайшее достижение. Но сегодня нас атакуют и испытывают на твердость.

Говоря о нынешней ситуации в экономике, Президент отметил, что она в ближайшие несколько месяцев будет исправлена и стабилизирована, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Известные и заслуженные люди страны, работники разных сфер жизни, зарубежные гости и, разумеется, ветераны, которым Беларусь обязана мирным небом над головой, а значит и Независимостью — во Дворце Республики более 2500 тысяч гостей. Этот праздник — событие особое в жизни каждого суверенного государства.

Камиль Махмудов, заслуженный военный летчик СССР:

Это День рождения страны. С ним связана очень важная история. И очень здорово, что этот праздник именно в день освобождения Минска.

Гермаген Рубцов, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня это большой праздник, особенно что касается Беларуси. Я сам из России. Служил в центральном фронте. Границу переходил самым первым.

У каждого, конечно, свое понятие о Независимости. И если для одних это сильное производство и работающие без перебоя предприятия, дающие экономическую и продовольственную безопасность, для других — развитая социальная сфера и возможность получать бесплатное образование, медицинские услуги, возможность с комфортом жить не только в городе и вовремя получать заработную плату. И всех объединяет главное — источник суверенитета Беларуси — это воля народа и уважение к своей героической истории.

Алина Тумилович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Это праздник всей страны, всей республики. Одно из самых значимых событий.

Федор Повный, настоятель Храма в честь Всех святых:

День этот не просто символический, не просто памятный. Он глубоко воспринимается изнутри. Поэтому мы благодарны Богу, своему народу, своей стране, своей земле и нашим воинам, которые даровали нам этот день.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Страна живет, развивается, процветает. В такие дни мы еще раз защищаем это, глядя друг другу в глаза.

Эта дата, подчеркивает Глава государства, символ нашей вечной благодарности поколению победителей. Мы пронесли сквозь столетия любовь к родной земле, подняли страну из руин и обрели подлинную независимость.

Александр Лукашенко:

Нет ничего прекраснее, чем право свободно жить и работать на своей земле, самим определять свою судьбу. Мы поняли и другое: настоящая, а не декоративная независимость стоит очень дорого, и за нее надо платить, очень много платить. Видимо, мы готовы к этому. Немало было желающих поставить белорусов на колени, навязать свою волю, лишить нас земли, собственного имени и даже права на жизнь. Но всегда на их пути вставала сила, имя которой бел характер, отлитый из драгоценного сплава мужества, любви к Отечеству и твердой готовности жертвовать во имя свободы.

Беларусь, которая внесла огромный вклад в освобождение Европы от нацистского рабства, сегодня, отмечает Президент, оказалась объектом внешнеполитического и экономического давления. Только сейчас нас «бомбят» уже санкциями и угрозами.

Александр Лукашенко:

Я всегда вспоминаю ваши те лихие 40-е прошлого столетия и требую от любых политиков, которые живут за пределами Беларуси известных стран, с которыми мы были по разные стороны баррикад, одного — уважения того, что сделали белорусы, положив треть своего населения на алтарь победы в борьбе против нацизма. И я всегда им говорю: прежде чем нас поучать некой демократией, вы, пожалуйста, заплатите нам за те жертвы, которые понес белорусский народ во имя освобождения планеты от коричневой чумы.

Но ситуация не трагическая сегодня. Нас не бомбят, как другие страны, но нас бомбят иными методами — санкциями и угрозами. Особой помощи со стороны нам ждать не приходится. Надежда только на самих себя. В очередной раз нас пытаются поставить на колени. Хочу сказать тем, кто этого добивается, — другими мы не будем.

Напряженные периоды случаются в жизни любого, даже самого сильного государства. Некоторые пророчили Беларуси близкую катастрофу. Но уже в последнее время мы видим постепенное улучшение. И четкий план действий, уверен президент, уже в ближайшие месяцы полностью стабилизирует ситуацию.

Александр Лукашенко:

Абсолютно уверен: если уж в 90-е годы мы сумели выбраться из ямы, в которую страна свалилась после развала Союза, то нынешние временные проблемы нам тем более по плечу.

За 15 последних лет мы создали современную экономику, ввели в строй сотни предприятий, построили сотни тысяч квартир, подтянули здравоохранение до мирового уровня, имеем лучшее в мире образование. Нам есть, что показать миру.

Уровень, качество жизни белорусов изменились, даже внешне наша Беларусь выглядит, как на картинке. Об этом можно и нужно говорить с гордостью, потому что эта красота лучше всего олицетворяет труд миллионов белорусов. Поэтому нет причины отказываться от базовых, фундаментальных основ белорусской модели развития.

Наши недоброжелатели ждут от нас трех вещей. Во-первых, продажи за бесценок государственной собственности. Во-вторых, отказа от социальной защиты наших людей. И, в-третьих, сдачи нашего экономического, в значит, и политического суверенитета.

Скажу прямо: ждете напрасно. Мы готовы сотрудничать с ответственными инвесторами, но принцип известен: хочешь купить, стать собственником — плати, как положено. Если так — разговор будет, если нет — не стойте в очереди напрасно. Не стоит рассчитывать, что нас загнали в угол или приперли к стенке. Не так плохи наши дела, как хотелось бы некоторым. Мы найдем всё, чтобы жизнь белорусов была достойной.



Социальная защита останется в приоритете. Хотя, подчеркнул Александр Лукашенко, уравниловки не будет. Но каждый, кто действительно нуждается в поддержке, ее получит.

Александр Лукашенко:

С 1 июля 800 тысяч наших граждан, которые оказались в худшем положении, мы будем поддерживать соответствующими финансовыми ресурсами. Это касается и наших героев-ветеранов, и пенсионеров, и инвалидов, и многодетных семей.

Система социальной защиты, которой мы всегда гордились, обязательно будет сохранена.

И, наконец, то, что касается нашего экономического суверенитета. Нам говорят: «Отдайте всю собственность. Пусть государство уйдет из экономики. Бросьте людей, ни о чем не думайте, не беспокойтесь. Всё решит свободный рынок, как в некоторых государствах мира». Именно к этому призывают нас зарубежные недоброжелатели и те местные знатоки, которые до сих пор подло требуют санкций против белорусов. Однако мы не настолько наивны, чтобы повторять чужие ошибки, уводить государство из экономики и вверять судьбу народа тем, кому она безразлична.

Президент заверил, что государство продолжит реализацию белорусской экономической модели. Будьте еще более энергично поддерживать национальный бизнес.

Александр Лукашенко:

Наше спокойствие, твердость, главное, наш с вами труд, перемелет любые проблемы и невзгоды. Мы будем еще более энергично поддерживать национальное производство. Чем больше будет белорусских фирм, белорусских брендов, успешных белорусских предпринимателей, тем сильнее будет страна. Белорусское должно быть прежде всего. Будет свое — мы защитимся, мы выстоим и достигнем всех наших целей.

Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником и пожелал всем счастья под мирным небом. К его словам присоединились и артисты. На сцене выступили яркие звезды белорусской эстрады и музыкальные поздравления. Молодежь подпевала, ветераны плакали. В программе — всеми любимые песни — о Родине, о любви и несгибаемой силе духа белорусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».