Представители различных сфер деятельности, включая медиков за борьбу с коронавирусом, удостоены госнаград

Новости Беларуси. За личный вклад и высокий профессионализм. Представители самых разных отраслей удостоены госнаград. Соответствующие указы 24 июля подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди профессионалов своего дела, отмеченных на государственном уровне, – медики, в том числе те, что оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, а также педагоги, правоохранители и военные. В почетном списке представители ветеранского движения, предприятий промышленности, АПК и жилищно-коммунального хозяйства. Наград, званий и благодарностей Президента также удостоены сотрудники министерств и ведомств, спортсмены, представители сферы искусства.