Андрей Лазуткин: «Украина – это не страна нацистов. Все эти люди попали в условия, когда выбора нет»

Новости Беларуси. Потери личного состава в Вооруженных силах Украины привели к массовой мобилизации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формально каждый воюющий украинец заключает с ВСУ добровольный контракт, однако на практике любые передвижения уже несколько месяцев контролируются военными и полицией. Сеть блокпостов буквально накрыла всю транспортную инфраструктуру Украины, где на КПП, помимо военных и теробороны, дежурят сотрудники полиции и военкоматов. Уже мобилизовано порядка 700 тысяч человек, и численность планируют довести до миллиона. О том, что на самом деле происходит внутри Вооруженных сил Украины, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Проблема и нашей пропаганды, и российской – она работает только в своих странах. В отношении Украины никакой пропаганды нет. Есть радиовещание на линии фронта, но оно малоэффективно. Там, где осталось оружие и хоть какие-то командиры, ВСУ продолжают сопротивление. С первых дней операции мы не видели ударов по местам сосредоточения, по казармам, где размещали военных, по штабам. Видимо, был расчет, что Вооруженные силы Украины перейдут на сторону России, и поэтому их жалели. Первые проблемы начались в Мариуполе. Его оборонял не только «Азов», но и морская пехота, и подразделения МВД. И, как рассказывают местные и сами бойцы, все они абсолютно одинаково совершали военные преступления, выполняя приказы командиров. В основном это касалось допросов пленных с пытками и убийств мирных жителей, которых посчитали диверсантами. Оказалось, никакого разделения в ВСУ нет – этот бандеровец, и он плохой, а этот хороший. В принципе, все зависело от офицеров. Это они отдавали приказы пытать, занимать позиции в домах, стрелять по гражданским. Или идти сдаваться в плен – например, когда сдалась половина 36-й бригады морской пехоты, вроде бы элитное подразделение.

Андрей Лазуткин:

Что касается рядового состава, понятно, все в плену говорят, что они повара и водители, ничего не совершали. Но у них общий ответ, зачем пошли в армию на контракт – там платят, а дома нет работы. И сегодня против этих людей идет спецоперация. При этом кадровым военным 8 лет рассказывали, что у них война с Россией. И когда такая война вдруг началась не с ЛНР-ДНР, получилось, вроде как им говорили правду, то есть заранее готовили именно к такой ситуации. Для военных это было понятно и уже привычно. Но Украина – это не страна нацистов. Все эти люди попали в условия, когда выбора нет. Если вас мобилизовали в военизированную структуру и дали автомат, убежать оттуда нельзя – вас посадят или пристрелят. И даже почти нет стрелкового боя, чтобы притвориться мертвым и как-то незаметно сдаться русским.

Андрей Лазуткин:

Украинцы воюют артиллерией, где расчет получает координаты для удара и сам может точно не знать, куда снаряд полетит. По военным объектами или по вокзалу в Донецке, как на этом видео. Все находится рядом, и цели определяют офицеры. Поэтому украинцы разбегаются на этапе мобилизации, а если уже попадают в войска, то это дорога в один конец. Вот типичный рассказ мужчины 47 лет, тракториста из Полтавской области.

Меня погрузили в автобус, отвезли на сборный пункт, туда же свезли около 400 человек – таких же, как я, трактористов, механизаторов, фуражиров, колхозников. 80 % из них никогда не стреляли. 20-30 % служили срочную. Остальные даже не служили срочную. Всех свезли в центр комплектования. В этом центре комплектования мы просидели в спортзалах, в кабинетах, лежа на полу на матрасах, в интернете учась воевать. Если какие-то вопросы у нас бывали – как что-то там с автоматом, я с автомата не стрелял – ищи в интернете, найдешь. Так проводили занятия. Андрей Лазуткин:

Вы слышали, как их обучают, мол, сами посмотрите в интернете, как стрелять из автомата. Понятно, что это никакие не нацисты, это расходный материал, который выставляют вперед, чтобы сохранить более подготовленные части. Ну и, конечно, им нужны люди мотивированные, наемники. Вот интервью с одним из белорусских участников батальона Калиновского, правда, непонятно, почему он не на фронте.

– Твои родители остались в Минске?

– Да.

– Когда вы с ними в последний раз общались?

– В самом начале мы общались – я писал, когда уходил на задание и пришел с задания, что все хорошо. И потом мне начали присылать фото и видео, как азовцы простреливают ноги. И говорит: ты тоже так делал? На что я ответил, что я еще и головы отрезаю. И заблокировал просто. Андрей Лазуткин:

Здесь, наверно, такая ирония. Я же головы не режу, сижу чистый в студии. А мои родители – дураки, они верят пропаганде, то есть вранью, что азовцы отрезают головы, и я поэтому с ними не общаюсь.

Андрей Лазуткин:

Специально для родителей и для этого бойца. Это не вранье. Вот на фото Бледнов Максим Сергеевич, 22 года, старшина полка «Азов» в черной форме украинской полиции.

Андрей Лазуткин:

А вот он же с отрезанной головой человека, во рту вместо кляпа флаг Донецкой Республики. У нас есть и видео, но мы его показывать не будем. И тут неважно, живым они отрезают головы, или режут трупы, а потом фотографируют, копируя ИГИЛ. Мертвые об этом не расскажут. А этих людей надо осудить. И, возможно, к высшей мере. И думаю, нашим добровольцам, которые туда поехали, такое не показывали на сборном пункте. Потому что сразу будет понятно, что с вами за это сделают в Донецке и Луганске без всякого суда. Но это белорусы. А знают ли остальные всушники и мобилизованные трактористы, с кем они сидят в одном окопе? Конечно, знают. Но не лезут, это не их дело. Похожие отношения были в Германии между вермахтом и СС. Военные считали СС отморозками, фанатиками, за глаза осуждали. Но на фронте и в тылу им всегда были рады, потому что они выполняли всю грязную работу. Для этого и был создан «Азов» и остальные добробаты. Правда, в Мариуполе этот распиаренный «Азов» замечательно сдался. Зато у них осталось подразделение в Харькове. Это они простреливали ноги пленным.

Почему мы националисты, а не нацисты? Да все очень просто. Потому что вместе с нами воюет куча других рас, куча других наций. Андрей Лазуткин:

​​​​​​​Интересно, какие там расы с ними воюют? Наверно, негры. Это такая агитация, где азовцы рассказывают, что они больше не нацисты. Потому что условием западной помощи было убрать свастику с шеврона и вообще сделать «Азов» менее одиозным. Зато теперь этих подонков лечат в Финляндии, интересно, на какие деньги.