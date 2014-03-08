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Александр Лукашенко поздравил всех женщин Беларуси с 8 марта

08 марта 2014 18:06
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Новости Беларуси. Со светлым весенним праздником 8 марта всех женщин Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогие соотечественницы! Примите мои сердечные поздравления с замечательным весенним праздником — Днем женщин. Испокон веков являясь хранительницами домашнего очага, семейного счастья и благополучия, сегодня вы реализуете свои лучшие качества и в профессиональной сфере, активно участвуете в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Государство признательно вам за созидательный труд во имя родного Отечества. Пусть этот светлый праздничный день подарит вам прекрасное настроение, вдохновение и радость общения с близкими. Здоровья вам, мира, согласия и любви.

# общество # Александр Лукашенко # 8 Марта

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