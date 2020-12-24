Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поблагодарил Ильхама Алиева за конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских отношений. Также глава государства выразил убеждение, что многоплановое сотрудничество между двумя странами, основанное на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.