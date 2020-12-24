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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днём рождения

24 декабря 2020 07:38
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Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси поблагодарил Ильхама Алиева за конструктивный и заинтересованный подход к развитию белорусско-азербайджанских отношений. Также глава государства выразил убеждение, что многоплановое сотрудничество между двумя странами, основанное на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и уважения, будет и далее углубляться и крепнуть на благо народов Беларуси и Азербайджана.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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