Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать чёткую и понятную жилищную концепцию

Ряд важнейших тем обсудили сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большое экономическое совещание с руководством Совета Министров. Одна из тем касалась жилищного строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, все решения должны приниматься в интересах народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность жильем была и остается одной из приоритетных задач. Особое внимание многодетным и семьям военнослужащих. Сегодня рассмотрели и как обстоят дела в этой сфере в деревнях. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.

Главе государства прямо предложили целую дорожную карту принятия указов и концепций. Первый потребовал все нормы и правовые акты минимизировать и подготовить один большой системный документ. К 1 января должна появится четкая и понятная жилищная концепция. В принципе, упрощение законодательства – это тренд Первого.