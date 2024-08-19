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Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать чёткую и понятную жилищную концепцию

19 августа 2024 18:33
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Ряд важнейших тем обсудили сегодня, 19 августа, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большое экономическое совещание с руководством Совета Министров. Одна из тем касалась жилищного строительства. Александр Лукашенко подчеркнул, все решения должны приниматься в интересах народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А обеспеченность жильем была и остается одной из приоритетных задач. Особое внимание многодетным и семьям военнослужащих. Сегодня рассмотрели и как обстоят дела в этой сфере в деревнях. Согласно статистике, именно сложности в приобретении квартиры и съеме арендного жилья – одна из первых причин оттока кадров.

Главе государства прямо предложили целую дорожную карту принятия указов и концепций. Первый потребовал все нормы и правовые акты минимизировать и подготовить один большой системный документ. К 1 января должна появится четкая и понятная жилищная концепция. В принципе, упрощение законодательства – это тренд Первого.

Александр Лукашенко потребовал к 1 января создать чёткую и понятную жилищную концепцию-2

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Особое внимание будет в первую очередь уделено строительству арендного жилья и точечно определенным группам, которые на сегодняшний день поручено определить. Это, безусловно, остаются многодетные, это, безусловно, останутся те люди, которые служат государству – военные, но, думаю, что такого обширного перечня, который мы сейчас имеем, уже не будет. Господдержка будет сконцентрирована в более узкие и более профильные и актуальные направления.

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# Государственная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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