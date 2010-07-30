Александр Лукашенко посетил детский лагерь «Зубренок»

Праздник в «Зубренке»: салют и военно-спортивная игра «Патриот». Это уникальное действо, где дети интерактивно изучают историю, культуру, а также тренируют силу воли, выносливость, характер. Игра ежегодная и в этот раз открыть ее предложили Президенту Александру Лукашенко.

У самих воспитанников лагеря горят глаза, каждый хочет победить и получить главный приз – хрустального зубра.

Дети:

Мы тренировались, каждый день бегали по километру. Планируем хорошо преодолевать препятствия. Хотим выиграть.

Надежда Онуфриева, директор НДООЦ «Зубренок»:

Традиция проведения совместных патриотических игр с Комитетом госбезопасности родилась 4 года назад. Была проявлена инициатива офицерами ветеранами госбезопасности. А что касается военно-патриотических игр, то мы проводим их самостоятельно на протяжении 40 лет в каждую смену. Это любимое детское занятие, это всегда интересно.

Перед тем, как открыть игру, глава государства прошелся по лагерю, поинтересовался, как здесь идут дела. В свое время был дан целый ряд поручений. Не просто по сохранению «Зубренка», но и по его активному развитию. Сегодня директор на макете показала, чтобы ей еще хотелось построить здесь для ребят своими силами.

Отдохнуть летом желающих много, мест, конечно, не хватает. Тем не менее, за последние годы удалось сделать многое. Здесь есть все для развлечения и учебы: сауна, бассейн, театр, видео салон, спорт залы, интеллектуальные клубы. Все это, конечно, дополняет красивейшие места Нарачанского края.

«Зубренок» — исторически одно из самых популярных мест детского отдыха на территории СНГ. Еще в советские времена его называли «белорусским Артеком», а сегодня здесь было, что посмотреть. Весь лагерь (75 гектаров) превратился в игровую площадку. Здесь была и площадь Дружбы, и площадь Торжеств и сладкий праздник «Купляйце беларускае». Дети организовали даже настоящий парад барабанщиков и дефиле в одежде, сшитой своими руками.

Много было музыки, веселья, все в восторге от показательных выступлений группы «Альфа». Дети устроили настоящий пионерский костер и поинтересовались, какая была любимая песня у Александра Лукашенко. Ответ был в патриотическом духе: «На границе тучи ходят хмуро».