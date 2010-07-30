«Бе-Ла-Русь» – интернациональный лагерь на границе трех государств

Интернациональный палаточный городок раскинулся в Верхнедвинском районе. В 19 раз у Кургана Дружбы там собралась молодежь из Беларуси, Латвии и России. В этом году хозяйкой Международного лагеря стала Беларусь.

Главная тема всех мероприятий – 65-я годовщина Великой Победы. До 1 августа участников лагеря ждет масса развлечений, спортивных соревнований и творческих конкурсов

Международный лагерь «Бе-Ла-Русь» уже давно вышел за рамки молодежного. Возрастные границы здесь стираются так же, как и государственные между Беларусью, Латвией и Россией. Кто-то радость интернационального палаточного соседства вкушает впервые, а кто-то не пропускает ни одного сезона с самого основания лагеря – уже 19 лет подряд.

Последние годы палаточный городок неизменно разбивают на этой солнечной поляне в Верхнедвинском районе. Раньше для ветеранов, съезжавшихся на Курган Дружбы в память о боевом содружестве трех стран, она служила парковкой. До сих пор в щебень тяжело вбивать колышки для палаток.

По примеру былых партизан собираться у Кургана Дружбы решила и молодежь. Александра называют «отцом» лагеря. Он еще помнит, как первые годы палатки стояли на латвийской стороне, сцена – на белорусской, а костры жгли на российской.

Александр Васильев, член оргкомитета Международного лагеря «Бе-Ла-Русь» (Латвия):

Благодаря, может быть, тому импульсу белорусской стороны, что это было сделано так с душой, дальше получило такую инерцию. Мы долго думали, будет ли второй наш лагерь, а потом третий, а потом думали, пройдет ли 5 или 10 лет. А сейчас уже думаем, как пройдет 25-й лагерь!

Россияне, к примеру, чтобы попасть в Беларусь, чуть ли не кастинги проходят. Количество мест ограничено – по 250 от страны.

Андрей Платонов, председатель Российского Союза молодежи:

Есть небольшая ротация, мы стараемся регионы, которые буквально в доступности хотя бы 24 часов езды привезти сюда, чтобы они посмотрели эту молодежную тусовку, поучаствовали.

В этом году не испугались расстояния почти в полторы тысячи километров и впервые приехали ребята из Калмыкии. Для них здесь все необычно.

Эльза Хартылова и Цагана Сангаджи-Горяева, участницы XIX Международного лагеря «Бе-Ла-Русь» (Россия, Калмыкия):

Новое измерение. Тем более международный лагерь. Для нас это, в некотором роде экзотика, потому что эти леса не сравняться с нашей природой.

Оторванные от дома белорусы, латыши и россияне в лагере как одна большая семья.

Людмила Бабеева, участница XIX Международного лагеря «Бе-Ла-Русь» (Беларусь):

Здесь очень интересно, каждый может показать, что он может и хочет сделать.

Показать себя у обитателей лагеря будет возможность на соревнованиях по футболу, волейболу, конкурсе на лучшую пару, песенном фестивале. Достижения внесут в «Книгу рекордов лагеря».

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.