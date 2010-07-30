Сотрудники МЧС пересели на мотоциклы

Теперь их служба и мобильна, и быстра. Сегодня белорусские спасатели впервые вышли на дежурство на мотоциклах. Заботиться о безопасности на байках будут медицинский работник и два спасателя.

Всё же необходимое оборудование уместилось в специальных ящиках. Отныне сотрудникам МЧС не помешают даже городские пробки. Теперь они смогут значительно быстрее добраться до пострадавших в ДТП и оказать им первую помощь.

Если это ноу-хау сегодня действует лишь в столице, то скоро на байки пересядут спасатели во всех областях. В первый день мотодежурства прошёл спокойно, но оперативное нововведение жители Минска уже оценили.

Виктор Денисов, начальник дежурной смены республиканского отряда специального назначения РБ:

Конечно, это новинка. Люди раньше такого не видели, реагируют эмоционально, весело. Пропускают. Основные преимущества мотоциклов: возможность маневра в стесненных обстоятельствах.

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