Деньги из камня будут делать в Гродненской области

Ответ на вопрос, как из ничего делать деньги, знают в Свислочском районе Гродненской области. Здесь решили продавать за границу обыкновенные камни. Сотни тон булыжника ежегодно собирают на полях региона, теперь он будет приносить стабильный доход.

Директор сельхозпредприятия Юрий Куличик уборкой камней на полях руководит лично. Булыжники для него – настоящая головная боль. Из-за них в хозяйстве ежегодно тратят миллионы рублей на ремонт техники.

Юрий Куличик, директор сельхозпредприятия:

Сеем 300 гектаров свеклы и при уборке большая проблема. Каждый год на ремонт комбайна, при условии такой большой засоренности камней, нужно тратить порядка 70-100 млн на ремонт. В дальнейшем эти камни мешают при уборке любых культур. В том числе зерновых либо трав.

Раньше камни просто свозили на край поля, сегодня решили извлечь из них выгоду. Булыжники поставляют на асфальтный завод. Здесь, с помощью современной установки их перерабатывают в щебень. Местное сырьё значительно удешевляет стоимость строительства автомобильных дорог.

Виктор Кучинский, начальник ДРСУ-209:

Камень – это скелет дороги. Потому что прочность асфальта зависит от количества вложенного в него щебня.

Местные власти решили, если есть излишки товара, пусть даже такого необычного, значит нужно его продавать. Изучили рынок и оказалось, булыжник пользуется спросом не только в Беларуси. Крупный камень востребован в Западной Европе. Партнёров долго искать не пришлось. Немецкие и литовские фирмы уже готовы обсуждать контракты.

Олег Таргонский, председатель Свислочского райисполкома

Есть еще ряд определенных проблем, над которыми надо работать. Литовские партнеры требуют первоначальной минимально обработки крупного камня. Поэтому в данном направлении и работаем.

Всеволод Бордон знает камням истинную цену. И может говорить о них часами. Геолог считает, что использовать эти дары природы можно не только в строительстве. Да и богата камнями не только Гродненщина.

Всеволод Бордон, кандидат геолого-минералогических наук:

Например, делают персти с черными камня, которые стоят дороже. А здесь пластинки нарежь и делай. С одного камня размером с кулак можно сделать сотни перстней!

В успехе «каменного» бизнес-проекта в Гродненской области не сомневаются. Здесь уже есть опыт получения денег практически из отходов. Год назад запустили установку по переработке соломы в твёрдое топливо. Теперь гранулы продают в страны ЕС и неплохо зарабатывают.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ