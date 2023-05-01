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Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?

01 мая 2023 20:15
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Новости Беларуси. «Стартуем в лето» с ботаническим садом. Сегодня, 1 мая, там открыли новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После зимнего перерыва самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений вновь расцвел и принимает гостей.  

Подробности в материале Алины Мычко.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-1

С самого утра среди позеленевших аллей многолюдно: малыши и взрослые, школьники и студенты – сад пестрит не только цветами. Звуки музыки. Под сопровождение джаз-бэнда каждый мог поучаствовать в конкурсе или флешмобе.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-4

Алина Мычко, корреспондент:  
Главные цветы в ботаническом саду – это, конечно, дети. И особое внимание сегодня им. Для ребят предусмотрено множество сюрпризов. Например, ленточный лабиринт.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-7

Бесплатный аквагрим и всеми любимая сахарная вата. И даже шерстяное шоу. А на память фото с ходулистами в ярких костюмах волшебных бабочек.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-10

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:  
В программе также детская анимация, такой мини-спектакль интерактивный с полюбившимися мультяшными героями, троллями Розочкой и Цветаном.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-13

Кстати, кроме участия в конкурсах, можно было насладиться цветением растений. Сейчас как раз время сакуры, сливы и нарциссов. На очереди сирень, пионы и лилии.  

Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?-16

Сегодня ботанический сад – это не просто коллекция растений, а это целое садово-парковое искусство. Ежегодно его посещает более 250 тысяч человек. Приезжают со всех уголков Беларуси. Много школьников и студентов. В топе по посещению сад и у зарубежных гостей.  

# Растения и цветы # общество # Алина Мычко # Анна Козел # Фотофакт

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