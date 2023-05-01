Аквагрим, ходулисты и ленточный лабиринт. Как открыли сезон в минском ботаническом саду?

Новости Беларуси. «Стартуем в лето» с ботаническим садом. Сегодня, 1 мая, там открыли новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После зимнего перерыва самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений вновь расцвел и принимает гостей. Подробности в материале Алины Мычко.

С самого утра среди позеленевших аллей многолюдно: малыши и взрослые, школьники и студенты – сад пестрит не только цветами. Звуки музыки. Под сопровождение джаз-бэнда каждый мог поучаствовать в конкурсе или флешмобе.

Алина Мычко, корреспондент:

Главные цветы в ботаническом саду – это, конечно, дети. И особое внимание сегодня им. Для ребят предусмотрено множество сюрпризов. Например, ленточный лабиринт.

Бесплатный аквагрим и всеми любимая сахарная вата. И даже шерстяное шоу. А на память фото с ходулистами в ярких костюмах волшебных бабочек.

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

В программе также детская анимация, такой мини-спектакль интерактивный с полюбившимися мультяшными героями, троллями Розочкой и Цветаном.

Кстати, кроме участия в конкурсах, можно было насладиться цветением растений. Сейчас как раз время сакуры, сливы и нарциссов. На очереди сирень, пионы и лилии.