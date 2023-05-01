Ветеран Великой Отечественной войны из Вилейского района отметил 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель Вилейского района, Чеслав Антонович Варславан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на годы, он, как и прежде «в строю». Активен, много общается с молодежью, любит шумные компании, а еще кулинарить. Есть даже фирменное блюдо. Сегодня поздравить юбиляра с круглой датой приехали многочисленные гости. В том числе и наша съемочная группа.

За плечами Чеслава Антоновича большая жизнь. Работал ветеринарным врачом, после преподавал в колледже. Есть дети, внуки. А еще позади Великая Отечественная война. На фронт попал в 1944 году, служил в стрелковой дивизии, дошел до Германии.

Чеслав Варславан, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда происходила ликвидация восточно-померанской группировки противника под кодовым названием «Висла», командовал этой группировкой бывший министр госбезопасности Гестапо Генрих Гиммлер. И вот нас бросали отражать танковую атаку этой группировки в районе города Руммельсбурга. Более 50 танков, «Пантер», «Тигров» мы отражали. Кровопролитные сражения были, отразили все-таки эту атаку.

Чеслав Варславан сегодня гость Ильянского аграрного коллежа. Здесь он проработал более 20 лет. Особое внимание всегда уделял патриотическому воспитанию молодежи. Рассказывал учащимся о военных буднях, делился фронтовыми воспоминаниями.

Галина Вашинко, директор Ильянского государственного аграрного колледжа:

Чеслав Антонович преподавал эпизоотологию, инфекционные болезни сельскохозяйственных животных – это одна дисциплина. Вторая дисциплина – это патологическая анатомия и патологическая физиология. Благодаря Чеславу Антоновичу создан музей патологоанатомический, где у нас есть экспонаты, который мы используем для учебного процесса.

Он всегда делится своими историями. Всегда рассказывает что-то новое. То есть это какой-то опыт. Для себя делаешь какие-то выводы.

Конечно же, помнятся все походы к нему в гости. Он много рассказывает. И хочется отметить позитивный настрой, несмотря на свой возраст.

Для почетного гостя сегодня угощения, концерт и, конечно, море цветов. Самые искренние пожелания. Поздравить Чеслава Антоновича с вековым юбилеем и накануне 9 Мая сказать спасибо за Победу приехали гости со всего Вилейского района.

– Спасибо вам за нашу Победу. И, конечно же, хотелось бы пожелать вам крепчайшего здоровья.

– Главное, чтобы окружали вас любящие и внимательные люди.

– Здоровья. И еще раз здоровья. Чтобы мы с вами встретились и на 101-м году.

Сегодня на территории Вилейского района проживает пять ветеранов Великой Отечественной войны. И каждый на постоянной основе окружен вниманием и заботой. Специалисты социальных служб ежедневно навещают, помогают по дому, покупают продукты и лекарства.

Ирина Супранович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Помощь оказывается очень часто. Вообще, на территориях, где проживают наши ветераны, это и сельские советы, и город Вилейка, всегда держат непосредственную связь. Помощь оказывается и в заготовке дров, где-то нужно вспахать огород. Да, у наших ветеранов есть и дети, которые приезжают, помогают. Но все равно они нуждаются в поддержке. Очень важно, что необходимо поговорить с человеком, зайти и выслушать.